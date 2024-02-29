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ООО "Кабельный завод "АЛЮР" — участник выставки Cabex 2024

29 февраля 2024, 14:30 440 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО Кабельный завод АЛЮР
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Кабельный завод «АЛЮР» приглашает посетить свой стенд (С157) на 22-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex 2024.

Даты проведения: 19-21 марта 2024 года.

Место проведения: Москва, Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон «Форум».

Как добраться>>

На стенде ООО «Кабельный завод «АЛЮР» вам будет предоставлена подробная информация о заводе, выпускаемой продукции, а также огнестойкой кабельной линии типа «Eltros OKLine» (на основе огнестойких кабелей производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР»). Кроме того, вы сможете ознакомиться с образцами кабельных изделий производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР».

Будет презентован новый номенклатурный каталог завода (2024 г.), а также актуальные информационные материалы о предприятии и производимой кабельной продукции («Кабель силовой с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение по категории «А»; «Инновационные кабели из алюминиевого сплава»).

Выставка — идеальная площадка для общения бизнес-сообщества и место, где можно узнать все новости отрасли: кто из производителей сохранил свои позиции на рынке, какие новинки оборудования представлены в этом году, появились ли новые нормы в законодательстве. Именно на выставке можно пообщаться лично с руководителями и техническими специалистами компаний и вживую оценить качество оборудования.

Для того, чтобы посетить выставку, вы можете получить билет, воспользовавшись промокодом: ALUR24

Ссылка: https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx

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Метки: АЛЮР, CABEX-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
ALUR
6.45

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