ООО "Кабельный завод "АЛЮР" — участник выставки Cabex 2024

Кабельный завод «АЛЮР» приглашает посетить свой стенд (С157) на 22-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex 2024.

Даты проведения: 19-21 марта 2024 года.

Место проведения: Москва, Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон «Форум».

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На стенде ООО «Кабельный завод «АЛЮР» вам будет предоставлена подробная информация о заводе, выпускаемой продукции, а также огнестойкой кабельной линии типа «Eltros OKLine» (на основе огнестойких кабелей производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР»). Кроме того, вы сможете ознакомиться с образцами кабельных изделий производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР».

Будет презентован новый номенклатурный каталог завода (2024 г.), а также актуальные информационные материалы о предприятии и производимой кабельной продукции («Кабель силовой с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение по категории «А»; «Инновационные кабели из алюминиевого сплава»).

Выставка — идеальная площадка для общения бизнес-сообщества и место, где можно узнать все новости отрасли: кто из производителей сохранил свои позиции на рынке, какие новинки оборудования представлены в этом году, появились ли новые нормы в законодательстве. Именно на выставке можно пообщаться лично с руководителями и техническими специалистами компаний и вживую оценить качество оборудования.

Для того, чтобы посетить выставку, вы можете получить билет, воспользовавшись промокодом: ALUR24