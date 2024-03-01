Авторы и источники / Правообладателям Руководитель департамента проектирования и конструирования Дмитрий Яковлев / cheaz.ru

Прошло много веков с тех пор, как человек попробовал соединить один металл с другим. Удачные сплавы придавали прочность, надежность и долговечность условному серпу или кувшину. Время не стояло на месте, и спустя пару тысячелетий люди уже думали над тем, как, например, повысить защитные характеристики доспехов.

Век нейросетей и космоса. Перед цивилизацией другие задачи. Основа современного мира – электроэнергия. В авангарде теперь тот, кто обогатит человечество знаниями, как сделать ее доступнее. Здесь на помощь приходит вся таблица Менделеева и более сложные, чем сплавы, компоненты. А именно термобиметаллы.

Они представляют собой материалы, состоящие из двух или более слоев металлов или сплавов с различными температурными коэффициентами линейного расширения, что обеспечивает упругую деформацию при изменении температуры. Их преимущества: простота, надежность, невысокая стоимость. Применяются в широком спектре отраслей промышленности, от микроэлектроники до автомобилестроения.

Существует, однако, нонсенс. Не на каждый термобиметалл в России существует государственный стандарт (ГОСТ). Это означает, что изделие без данного образцового шаблона приходится изготавливать по техническим условиям. А это уже импровизация, причем не всегда удачная.

«Возьмем в качестве примера провод, – объясняет руководитель департамента проектирования и конструирования Дмитрий Яковлев. – По ГОСТу его сечение может быть строго 2,5 мм, плюс разбежка на миллиметр. По техническим же условиям – сечение может быть 2 мм. Для освещения помещения пойдет, но если там работают еще какие-нибудь электроприборы, может произойти перегрев. В случае, если нет защиты, начнет плавиться изоляция, возникнет угроза пожара».

Производство трехслойного термобиметалла, предназначенного для использования в изделиях от 50 до 200 ампер, было прекращено в СССР еще в 1992 году. Материал представлял собой пассивный и активный слой, между которыми располагался «буфер» из меди.

Вместе со своими коллегами Дмитрий Яковлев провел исследования, которые доказали важность этого очень устойчивого к высоким температурам термобиметалла для промышленности. Работу признали на федеральном уровне: соответствующие правки были внесены в перечень ГОСТа под номером 70235-2022.

«ЦНИИчермет имени И. П. Бардина, который разрабатывает термобиметаллы, начал выдавать проекты ГОСТа по внедрению нового российского стандарта, - говорит Яковлев. – Сейчас проводится работа по закупке металла, чтобы восстановить выпуск новых изделий».

Так были сделаны важные шаги, чтобы материал, на основе которого человечеству, может быть, удастся приблизиться к новой технологической эпохе, вернулся из небытия.

ГОСТ Р 70235-2022 «Лента холоднокатаная из термобиметаллов. Технические условия». Стандарт распространяется на холоднокатаную ленту из термобиметаллов, состоящих из слоев прецизионных сплавов, поставляемую в рулонах, сварных рулонах и отрезках и предназначенную для изготовления чувствительных к изменению температуры элементов контрольно-измерительных приборов и аппаратуры.