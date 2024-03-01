Сегодня Саратовская область остается донором по производству электроэнергии.

28 февраля 2024 года на Балаковской АЭС (г. Балаково Саратовской области) побывал заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Куланин. Он встретился с персоналом атомной станции и дочерних зависимых организаций - Балаковских филиалов АО «Атомэнергоремонт», «Атомтехэнерго», ООО «Бала-ковская АЭС-Авто».

Андрей Куланин сообщил, что индекс промышленного производства в Саратовской области по итогам 2023 года составил 103,4%. Свой вклад в положительную динамику внесли крупнейшие предприятия энергетической отрасли, в том числе, Балаковская АЭС.

«Балаковская АЭС является локомотивом в энергетике. И не только в регионе, атомная станция - объект федерального значения. Посещаю предприятие не в первый раз и убеждаюсь, что атомная станция является образцом не только в производстве, но и в области высокого уровня культуры и ответственности персонала и руководителей. Это чувствуется во всём», - отметил Андрей Куланин.

Он также рассказал о том, что в январе участвовал в Дне энергетики в рамках междуна-родной выставки «Россия» на ВДНХ. «Приятно отметить, что глава Росатома Алексей Лихачёв в своем выступлении отметил эффективную работу предприятий Концерна «Росэнергоатом», в том числе Балаковской АЭС», - сказал А.Куланин, подчеркнув, что сегодня Саратовская область остается донором по производству электроэнергии.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и Балаковская АЭС принимают активное уча-стие в этой работе.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.