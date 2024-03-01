Группа инженеров НИЯУ МИФИ под руководством инженера кафедры физики плазмы Игоря Егорова создала двигательную установку для малогабаритных спутников Земли. В цикле университетского акселератора команда подтвердила потребность в продукте на российском рынке и получила одобрение на создание малого инновационного предприятия.

Малогабаритные спутники формата кубсат (от английского CubSat) чаще всего используются для научных целей, но одновременно идет их активная коммерциализация. Малые космические аппараты решают целый спектр задач: обеспечивают связь в труднодоступных местах, ведут аэросъемку, ищут очаги пожаров и наводнений, проводят дистанционное зондирование, получают данные о погоде, отслеживают объекты в логистике и навигации.

Обычно спутники работают не поодиночке, а целыми группировками. Для эффективного покрытия орбиты они должны уметь маневрировать. Для этого разрабатываются двигательные установки. Один из вариантов таких двигателей и разработали инженеры МИФИ. Он имеет целый ряд преимуществ перед конкурентами: небольшие габариты, низкое энергопотребление и безопасность.

«Мы разработали абляционный импульсный плазменный двигатель VERA, который работает по принципу превращения пластика в плазму. Плазма при высокой температуре и особой конфигурации магнитного поля выстреливает из двигателя, тем самым создает реактивную тягу», — рассказал руководитель Центра инженерно-технических расчетов и суперкомпьютерного моделирования НИЯУ МИФИ Евгений Степин.

Сейчас такой двигатель установлен на трех спутниках на орбите Земли, один из которых — «Святогор-1» — принадлежит НИЯУ МИФИ. Цель команды — вывести продукт на открытый рынок. В этом им помогали эксперты акселератора МИФИ, реализуемого совместно с Госкорпорацией «Росатом».

Рынок двигателей для малых спутников только начал формироваться, но его ждет активный рост, и задача разработчиков — занять свое место на нем. В России уже существуют компании, у которых сегодня есть потребность в этом продукте.

«Нашей целью была разработка такой двигательной установки, которую могли бы использовать в своей работе предприятия ракетно-космической отрасли, занимающиеся связью, интернетом вещей, разработчики спутниковых платформ. Приняв участие в акселераторе МИФИ, мы смогли понять, как строится бизнес. Много полезного дала работа с трекером. А один из главных результатов — это получение одобрения на открытие малого инновационного предприятия от наблюдательного совета МИФИ», — поделился Евгений Степин.

По словам трекера команды, директора Дирекции развития проектной деятельности НИЯУ МИФИ Владимира Кислова, в ближайшее время команда будет работать над доработкой блока электроники, сертификацией продукта и независимыми ресурсными испытаниями. После этого их разработку можно будет назвать универсальным коробочным продуктом для малых спутников Земли.

Университетский акселератор НИЯУ МИФИ — совместный проект НИЯУ МИФИ и Госкорпорации «Росатом», созданный в рамках программы «Развитие НИЯУ МИФИ во взаимодействии с Госкорпорацией „Росатом“ до 2030 года». Цель — способствовать формированию в вузе предпринимательской среды. Создание акселератора предполагает, что НИЯУ МИФИ будет реализовывать проекты, которые впоследствии смогут превратиться в работающие технологические бизнесы.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.