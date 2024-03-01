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"Мособлгаз" представил обновленную карту территорий Московской области, доступных для подключения к ГРС

1 марта 2024, 13:30 379 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Теперь подмосковным предпринимателям, планирующим приобрести земельный участок для коммерческих целей, стало проще определиться с выбором: Мособлгаз обновил «тепловую карту»территорий, доступных для подключения к газу в Подмосковье.

На интерактивной «тепловой карте» можно уточнить наличие и объем доступных мощностей, которые может обеспечить газотранспортная инфраструктура на выбранной территории.С «тепловой карты» также можно подать заявку на подключение, перейдя в Личный кабинет клиента для юридических лиц. Зарегистрироваться в онлайн-сервисе можно самостоятельно в два шага, перейдя по ссылке и указав ИНН и КПП организации, электронную почту.

Напомним, «Мособлгаз» совместно с «Газпромом» реализует программу по техническому перевооружению газораспределительных станций в Подмосковье, устаревших или исчерпавших свою проектную мощность. Благодаря программе все больше территорий Московской области становятся доступными для подключения к газу.

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Метки: МОСОБЛГАЗ, ГАЗИФИКАЦИЯ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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