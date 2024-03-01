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В МЧС назвали вероятную причину пожара в торговом центре в Чунском

1 марта 2024, 17:00 291 Время чтения ≈ < минуты
Источник: irk.ru
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Фото Николая Старцева / irk.ru

Фото Николая Старцева / irk.ru

Аварийный режим работы электросети — наиболее вероятная причина пожара в торговом центре в поселке Чунский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Пожар произошел утром 28 февраля. Сначала загорелся одноэтажный магазин стройматериалов, затем огонь перекинулся на рядом стоящее трехэтажное здание торгового центра.

Общая площадь пожара составила 1080 квадратных метров. По информации, полученной от свидетелей, известно, что возгорание началось от электрического щитка в магазине. Затем огонь распространился на потолок и кровлю здания. Пострадавших нет.

В здании торгового центра находились магазины и офисы. На третьем этаже располагался детский развлекательный центр.

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Метки: ЗАМЫКАНИЕ, ПОЖАР

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