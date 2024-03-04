Научно-педагогический персонал Института электроэнергетики ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» прошел стажировку, организованную Филиалом АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана.Цель мероприятия – повышение квалификации и взаимный обмен опытом.

Специалисты и руководители РДУ Татарстана подготовили курс лекций для преподавателей профильных кафедр Института электроэнергетики КГЭУ. Представители высшей школы расширили и актуализировали свои знания по целому ряду тем: «Выполнение расчетов параметров схем плавки гололеда на ВЛ с применением программного комплекса «Гололед 4.0», «Расчет уставок защит для ВЛ с двухсторонним питанием в программно-вычислительном комплексе для автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики (ПВК «АРУ РЗА»), «Расчет установившихся режимов с применением программного комплекса «RastrWin3», «Расчет динамической устойчивости с использованием программного комплекса «RUSTab». Слушателям были продемонстрированы используемые Системным оператором соответствующие программные комплексы.

Кроме того, преподавателям КГЭУ продемонстрировали работу диспетчерского персонала РДУ Татарстана по ликвидации нарушения нормального режима в республиканской энергосистеме в ходе проведения плановой противоаварийной тренировки. Развитие событий, изменение электрической схемы энергосистемы Республики Татарстан и действия диспетчерского персонала РДУ Татарстана комментировал и отвечал на возникающие у гостей вопросы заместитель главного диспетчера по оперативной работе Рустем Альтапов.

«Стажировка прошла в деловой и дружественной атмосфере. Преподаватели КГЭУ получили возможность ознакомиться на практике с современными методами моделирования и основными рабочими инструментами, используемыми Системным оператором, что точно является полезным для понимания существующих процессов и применяемой в отрасли методологии. Успешный опыт взаимодействия КГЭУ и РДУ Татарстана позволит преподавателям вуза сформировать актуальный блок заданий для выстраивания эффективной системы подготовки студентов», – отметил первый заместитель директора – главный диспетчер РДУ Татарстана Игорь Двинянинов.

Стажировка представителей высшей школы состоялась в рамках выполнения Плана мероприятий по развитию сотрудничества между АО «СО ЕЭС» и ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» на 2023/2024 учебный год.

Соглашение о сотрудничестве между КГЭУ и АО «СО ЕЭС» заключено в июле 2022 года. Документ подписан в рамках реализации новой концепции взаимодействия АО «СО ЕЭС» с вузами, в соответствии с которой ряд профильных учебных заведений высшей школы осуществляет подготовку специалистов для работы в оперативно-диспетчерском управлении.

Соглашения между АО «СО ЕЭС» и вузами-партнерами предусматривают взаимовыгодное сотрудничество по подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ, и включают организацию и проведение практик и стажировок студентов на базе филиалов Системного оператора. Специалисты АО «СО ЕЭС» принимают участие в формировании учебных программ вузов-партнеров и работе государственных экзаменационных и аттестационных комиссий, выступают руководителями и рецензентами выпускных квалификационных работ. В рамках соглашений предусмотрено также совместное систематическое проведение профориентационных мероприятий – дней открытых дверей, дней карьеры, круглых столов, тематических экскурсий, вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в научную и инновационную деятельность.