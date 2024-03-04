Сегодня в Железногорске состоялась инвестиционная сессия, на которой представили инвестпредложения Центрального макрорайона Красноярского края. Организаторами мероприятия выступили Корпорация развития Енисейской Сибири и Администрация ЗАТО г. Железногорск в партнерстве с Красноярским краевым региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

С приветственным словом к участникам инвестсессии обратился глава ЗАТО г. Железногорск Дмитрий Чернятин:

«Железногорск – один из двух закрытых городов Красноярского края и один из 38 ЗАТО в нашей стране. Город уникален тем, что на его территории присутствуют две госкорпорации: Росатом и Роскосмос. Город имеет мощный инвестиционный потенциал, который, в первую очередь, заключается в работе предприятий атомной и космической отраслей и разработках в данных сферах. До 2030 года планируется совокупный рост инвестиций более чем на 30 млрд рублей, также предполагается рост численности предприятий на 2 тысячи человек. Большую роль в социально-экономическом развитии города играет реализация проектов в рамках территории опережающего развития «Железногорск». Более 200 миллионов рублей уже инвестировали резиденты ТОР «Железногорск» в свои производства, создано более 180 рабочих мест».

Потенциальным инвесторам представили инвестпредложения, разработанные Центром стратегических разработок совместно с Корпорацией развития Енисейской Сибири: строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов; строительство комплекса 3D-печати; реконструкция производства высокочистого кремния. Кроме того, на инвестсессии инициаторы презентовали инвестиционные предложения следующих направлений: производство электрозарядных станций, создание семейного спортивного центра, создание производства по переработке ТКО.

Напомним, одним из направлений деятельности Корпорации развития Енисейской Сибири является комплексное сопровождение инвестиционных проектов и предложений по актуальным направлениям развития регионов Енисейской Сибири. С инвестиционными предложениями Корпорации можно ознакомиться на сайте krskinvest.ru.