Ввод мощности морских ветроэлектростанций (ВЭС) в Европе в 2023 г. достиг 3,8 гигаватта (ГВт). Это рекордный показатель за последнее десятилетие, следует из данных ежегодного доклада ассоциации WindEurope. Половину ввода ВЭС обеспечили Нидерланды, где регулярную выработку электроэнергии начали морские ветроустановки общей мощностью 1,9 гигаватта (ГВт), а остальную половину – Великобритания (833 мегаватта, МВт), Франция (360 МВт), Дания (344 МВт), Германия (329 МВт) и Норвегия (35 МВт).

Цена vs надежность

Несмотря на это, морские ветрогенераторы пока что уступают наземным по годовым темпам ввода в Европе (3,8 ГВт против 14,5 ГВт в 2023 г.). Одной из причин является более высокая капиталоемкость: по оценке Международного энергетического агентства, (МЭА), ввод одного киловатта (кВт) мощности морских ветрогенераторов в странах ЕС в 2022 г. обходился в среднем в $3420, тогда как ввод наземных – в $1750 на кВт (более поздних данных нет). Однако морские ветроустановки могут обеспечить более надежное энергоснабжение. Если среднегодовая загрузка наземных ветроустановок в Европе в период с 2018 по 2023 гг. составляла менее 25%, то загрузка морских колебалась вблизи отметки в 35%.

Согласно прогнозу WindEurope, ввод морских ветрогенераторов в Европе к 2030 г. достигнет 31,4 ГВт и, тем самым, превзойдет аналогичный показатель для наземных установок (27,6 ГВт). Одним из драйверов может стать развитие новых технологий. Речь, в частности, идет о внедрении установок пирамидального типа, которые, в отличие от классических «мельничных» аналогов, имеют вместо одной — четыре смыкающиеся башни, расположенные на пирамидальном основании и удерживающие на своей вершине лопасти. Такая конструкция должна обеспечить устойчивость ветроустановок к морским волнам и, как следствие, облегчить их эксплуатацию.

Обновление парка ВЭС

Другим важным трендом является постепенное устаревание парка ветрогенераторов. Если в 2023 г. общая мощность ветроустановок со сроком эксплуатации в 20 и более лет составляла в Европе 22 ГВт, то к 2030 г. этот показатель достигнет 52 ГВт. Это потребует модернизации ветроэлектростанций (ВЭС), то есть монтажа новых установок вместо отработанных старых. Этот процесс происходит уже сейчас: по данным WindEurope, в 2023 г. было выведено из эксплуатации 736 МВт мощности ветроустановок и еще 1,5 ГВт подключено к сети после модернизации, а к 2030 г. эти показатели достигнут 5,2 ГВт и 50 ГВт соответственно.

Это повлияет на структуру парка ветрогенераторов: в 2023 г. общая мощность европейских ВЭС составляла 273 ГВт, из них 6 ГВт приходилось на модернизированные ВЭС, а 267 ГВт – на новые, тогда как к 2030 г. установленная мощность модернизированных ВЭС достигнет 36 ГВт, а новых уже 470 ГВт. Модернизация ВЭС будет сводиться, в том числе, к установке турбин более высокой мощности, которые получают все большее распространение. Средняя мощность наземных ветроустановок в Европе выросла с 2,5 МВт в 2014 г. до 4,5 МВт в 2023 г., а морских – с 3,8 МВт до 9,7 МВт.

Кластер на северо-западе Европы

Важным трендом для отрасли является и развитие ветроэнергетического кластера в Северном море. Неслучайно страны, расположенные в его акватории, принадлежат к числу стран-лидеров по доле ветрогенерации в структуре энергоспроса. Если в среднем по Евросоюзу на долю ВЭС в 2023 г. приходилось 19% потребления электроэнергии, то в Дании – 56%, в Германии – 31%, в Великобритании – 29%, а в Нидерландах – 27%. Благодаря новым проектам эта доля в ближайшие годы будет расти: например, в Дании до 2030 г. должно быть введено в строй 6,6 ГВт морских ветрогенераторов, в результате чего установленная мощность морских ВЭС достигнет 9,3 ГВт.

Высокая концентрация морских ветроустановок приведет к формированию профицита электроэнергии, который можно будет направлять на снабжения электролизных установок для дальнейшего производства водорода. Тем более что модернизация действующих в северо-западной Европе газопроводов может облегчить задачу транспортировки H2.