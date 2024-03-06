С 19 по 21 марта 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 22-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex.

Выставка Cabex 2024 — ключевое мероприятие для кабельной отрасли. В тематических разделах выставки традиционно отражена вся технологическая цепочка кабельного производства: от поставок оборудования и создания материалов до выпуска готовой продукции.



Посетителям выставки будет представлена возможность ознакомится с актуальными предложениями отечественных и зарубежных производителей и поставщиков кабеля, проводов, кабельных аксессуаров, электромонтажных и электротехнических изделий, оборудования и материалов для производства кабельно-проводниковой продукции.

В рамках деловой программы выставки пройдут три значимых отраслевых мероприятия: Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника.

Производство», конференция «Состояние и перспективы развития строительной отрасли в России», конференция «Актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции».



В качестве соорганизаторов выставки выступят ОАО «ВНИИКП» и Ассоциация «Электрокабель». Генеральный спонсор выставки — компания Xinming, генеральный информационный партнер — RusCable.Ru.



Даты и время работы выставки для посетителей:

19 марта: 10:00–18:00

20 марта: 10:00–18:00

21 марта: 10:00–16:00



Место проведения:

Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум».

Как добраться

Экспозиция Cabex 2024

В этом году новинки готовой продукции, материалов и оборудования для кабельной промышленности на Cabex продемонстрируют 250 компаний из России, Китая, Турции, Германии, Ирана, Индии, Казахстана и Республики Беларусь.



Экспозиция выставки ежегодно пополняется новыми участниками. В этом году свою продукцию впервые представят свыше 90 компаний: «ДатаКабель», НПП «Технокабель», Кабельный Завод «ВЭКЗ», «ПолимерАльянс», Compaq International, ПК «Полигран», Linetec Makine, Kabkom, «Универсалкабель», DataCable, «Арматех» и другие.



В разделе «Кабели и провода» свои новинки покажут компании НПП «Герда», «Людиновокабель», «Сарансккабель», «Ункомтех», КЗ «Цветлит», «Томсккабель», «Камский кабель», «Кавказкабель», «Фонд Сервис», «Завод «Энергокабель», «ОКБ КП», «Эм-Кабель», «Конкорд», Промышленная группа «МКЗ», НПП «Технокабель», Кабельный Завод «ВЭКЗ», «Русская кабельная компания» и другие.



Оборудование для производства кабеля и проводов будет представлено компаниями Xingming, «СЗКСК», «КиТ-трейд», Pratech, «Перманент K&M», НПП «Электромаш», Dongguan Qingfeng Electrical Machinery, Anhui Prius ElectrotechnIcal Machinery, Dongguan Xinyuelong Machinery, Golden Technologies Wire & Cable Equipment, TroEx и другими.



В разделе «Материалы для производства кабеля и проводов» свою продукцию представят компании «Акрон Холдинг», «Башпласт», «КамКат», «Хемкор», «Элинар», «Генезис», НПП «Полипластик», «Руспласт», Sarkuysan, «Транскул», НПК «Полимер-компаунд», «Гавари Копмаундс», «Фор Рус», «ПолимерАльянс», Abhar Polymer Compounds и другие.



Электромонтажное оборудование и электротехнические изделия продемонстрируют компании «Аркасил СК», «Рика Групп», «РКС-пласт», TDM Electric, Группа «Полипластик», ПСК «СтройИнвест», Compaq Internatinal, «Энергопласт», «ЭнергоИнновации», «Соединитель», Sigma Corporation, ГК «Арматех», «Эстралин» и другие.



Деловая программа

Деловая программа выставки продлится три дня, в течение которых пройдет несколько отраслевых мероприятий:



19 марта. Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство».



20 марта. Конференция «Состояние и перспективы развития строительной отрасли в России», ключевые сессии:

«Вопросы сегмента строительства и проектирования зданий и сооружений в России»;

«Цифровизация и IT-суверенитет в сегменте проектирования и строительства».

21 марта. Конференция «Актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции».



Мероприятия деловой программы охватят широкий круг актуальных вопросов производства кабельно-проводниковой продукции, а также применения кабеля и проводов в ключевых отраслях российской экономики. На конференции им. профессора И.Б. Пешкова будут представлены новые разработки кабельных изделий и материалов для их производства, новые электромонтажные изделия и технологии их монтажа. Также планируется обсудить вопросы государственной поддержки российских предприятий и результаты деятельности по замещению импорта.



Конференция, посвященная строительной отрасли, затронет нормотворческие, финансовые, технические вопросы в строительстве и проектировании. В том числе будут представлены практические кейсы применения технологий информационного моделирования в строительстве и рассмотрены перспективы цифровизации строительной отрасли. Вопросы импортозамещения, внедрения цифровых решений и развития b2b-маркетплейсов — в числе основных.



На конференции, посвященной актуальным вопросам индустрии производства КПП, эксперты отрасли проведут обзор цен на сырье и материалы, в том числе рассмотрят сегмент полимерной изоляции, отдельное внимание уделят компаундам, обсудят ситуацию на рынке труда и затронут тему экомаркировки стройматериалов.



В качестве спикеров в деловой программе выступят представители профессиональных ассоциаций, научно-технические специалисты, отраслевые эксперты, представители профильных предприятий и государственных структур.



20 марта рамках деловой программы состоится церемония открытия представительства Ассоциации китайских производителей кабельной промышленности в России. Члены ассоциации — более 100 китайских компаний — представляют производителей различных видов кабеля, всех типов оборудования по производству кабеля, а также сырья для оплеток, транспортировочной тары и лакокрасочной продукции. Открытие представительства предоставит возможность российским компаниям получать информацию о новинках и технических параметрах продукции и оборудования, а также взаимодействовать с по другим вопросам на русском языке.



Деловая программа



Конкурс «Лучший инновационный продукт – 2024»

Конкурс инноваций среди участников выставки Cabex 2024 проводится в трех номинациях: «Кабель и провода», «Материалы для производства кабеля» и «Электромонтажные изделия». Цель проведения конкурса — выявить передовые достижения в индустрии кабельно-проводниковой продукции, а также отметить качественные улучшения существующих на рынке продуктов.



Всестороннюю оценку инновационных разработок проводит экспертное жюри. В конкурсную комиссию входят специалисты ОАО «ВНИИКП», АЭК, имеющие большой научный и практический опыт в области создания, внедрения наукоемкой кабельной продукцией.



21 марта в 14:00 состоится торжественная церемония награждения победителей.



Экспозиция музея кабельной отрасли

В составе экспозиции выставки Cabex в этом году появится уникальный объект: специальная зона-музей с артефактами кабельной отрасли, собранными RusCable.Ru при поддержке Ассоциации «Электрокабель» и предприятий кабельной промышленности.



В состав экспозиции войдут необычные кабельные конструкции, архивные фотографии, артефакты, документы и макеты, собранные специально для экспозиции Cabex 2024: кабель с «Авроры»; сверхпроводник ВТСП; сверхпроводник проекта ИТЭР; кабельная продукция и артефакты 1970–80-х годов музея НП «Подольсккабель»; экспонаты из коллекции музея «Оптикэнерго»; образцы «Кабеля русской независимости» и «Кабеля судного дня»; коллекция фотографий из фондов российских музеев и многое другое.



Зона-музей расположится в центре павильона «Форум» возле фонтана. В течение всех трех дней работы выставки можно будет не только посмотреть экспонаты, но и принять участие в формировании экспозиции музея кабельной отрасли. Портал RusCable.Ru и НП Ассоциация «Электрокабель» будут принимать предложения участников и гостей выставки по подбору экспонатов для включения коллекцию музея.

Внимание к истории и современному состоянию кабельной промышленности найдет свое отражение в оформлении входной группы и фотозоны. Вход на выставку будет оформлен фотографиями, отражающими достижения кабельной отрасли за 22-летнюю историю проведения выставки Cabex. Оригинальные декорации фотозоны, расположенной рядом с музейной экспозицией, позволят гостям и участникам выставки погрузиться в рабочую атмосферу современного кабельного завода.



Не упустите возможность вживую увидеть передовые разработки и достижения в кабельной отрасли, а также быстро и эффективно решить ряд бизнес-задач в новом году – посетите выставку Cabex 2024!

Получите электронный билет и проходите 19–21 марта 2024 года на выставку Cabex.

Место проведения – Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум».

Организаторы выставки:

ООО «МВК», ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель»

Спонсоры и партнеры выставки:

Генеральный спонсор выставки: Xinming

Генеральный информационный партнер выставки: RusCable.Ru