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Специалисты НПП "ПОЛИПЛАСТИК" прошли курс обучения аудиту поставщиков по стандарту IATF 16949

7 марта 2024, 13:15 175 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: НПП ПОЛИПЛАСТИК
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Фото: НПП «ПОЛИПЛАСТИК»

Фото: НПП «ПОЛИПЛАСТИК»

Курс повышения квалификации по проведению аудита второй стороны и условий производства поставщиков успешно прошли сотрудники службы директора по качеству ведущего российского компаундера. Обучение состоялось в конце февраля текущего года в рамках развития системы менеджмента качества (СМК), действующей на предприятии. 

Специалисты НПП «ПОЛИПЛАСТИК» актуализировали свои знания в области аудита поставщиков по стандартам IATF 16949:2018/ГОСТ 58139-2018 с учетом руководящих указаний ISO 19011:2018/ГОСТ Р ИСО 19011 2021 и лучших практик. В программу курса также вошли аудит процессов и продуктов поставщиков, порядок организации аудита и грамотного выстраивания коммуникаций в его ходе, навыки дистанционного аудита. 

«Свойства нашего продукта во многом зависят от качества входящих в него компонентов, поэтому мы уделяем особое внимание развитию своих поставщиков. Проведение их грамотного аудита – одна из важных составляющих СМК, так как не просто способствует достижению наших собственных высоких показателей качества, но и позволяет поднимать эту планку еще выше», – говорит Александр Блескин, директор по качеству НПП «ПОЛИПЛАСТИК». 

Напомним, по итогам 2023 года ведущий российский компаундер показал лучший результат по качеству в динамике за три года, а общий показатель удовлетворенности потребителей продукции вырос с 4,73 до 4,81 по сравнению с 2022 годом. Самые высокие оценки компания получила в категориях «Качество продукции», «Надежность» и «Отзывчивость».

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Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Материалы для КПП 
NPPP
5.27

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