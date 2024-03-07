Три из четырех этапов масштабной реконструкции аэровокзального комплекса международного аэропорта в Чебоксарах завершатся к сентябрю. Будет обновлена инфраструктура для прилета и вылета пассажиров, зона выдачи багажа, сообщил на расширенной коллегии Минтранса Чувашии генеральный директор общества "Международный аэропорт Чебоксары" Руслан Минаев.

Реконструкция аэропорта, которая началась в августе 2021 года, состоит из четырех этапов.

"В июне мы планируем запустить два этапа, [то есть обновленную инфраструктуру] аэровокзала [для вылетающих пассажиров] - это порядка <…> 85% всех площадей. <…> Третий этап - это зона выдачи багажа, <…> [срок завершения реконструкции которого предусмотрен на] конец лета", - отметил Минаев.

В июне планируется частично запустить обновленный основной терминал. По словам Минаева, данная инфраструктура будет включать, в частности, зону досмотра пассажиров, стойки регистрации, паспортный контроль, стерильную зону, площадки для сдачи и автоматизированной обработки багажа. "Четвертый этап [строительства] связан с международным терминалом, <…> то есть он не касается внутренних линий", - подчеркнул генеральный директор общества.

Глава Минтранса Чувашии Максим Петров добавил в ходе обсуждения, что реконструкция аэровокзала является одним из основных социально-экономических проектов для республики. Работы ведутся за счет средств инвестора, в результате модернизации площадь аэровокзала увеличится с 1,5 тыс. до 5,5 тыс. кв. м.

Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту Чебоксар началась в августе 2021 года. Первоначально ее планировалось завершить к 2023 году, однако из-за сложной геополитической обстановки и удорожания строительных материалов ход работ замедлился. В феврале власти заявляли, что расходы на реконструкцию аэропорта выросли почти вдвое: первоначально они составляли около 480 млн рублей, в настоящее время достигли 941 млн рублей. На период модернизации деятельность аэропорта не прекращалась.

Планы по дальнейшей реконструкции

Глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале написал, что в перспективе планируется увеличить число мест для стоянки воздушных судов с 2 до 8-10. Это связано с ростом пассажиропотока: по сравнению с 2019 годом он увеличился более чем вдвое, уточнил Николаев. "За 2020-2023 годы перевезено 1,7 млн человек, из них 508 тыс. - в 2023 году. Это рекордный показатель", - отметил глава республики.

Как сообщили ТАСС в Минтрансе республики, вопрос организации дополнительных мест "уже назрел". "[В частности], назрела необходимость организации дополнительных мест стоянки воздушных судов на части перрона, которая выведена из эксплуатации по техническому состоянию в 2009 году. Ориентировочно дополнительная площадь составит 22 тыс. кв. м", - подчеркнули в министерстве.

При замене верхнего слоя асфальтобетона конструкция данной части перрона позволит принимать и обслуживать воздушные суда типа "Боинг-738" и "Аэробус-321". По информации министерства, в 2009 году для обеспечения безопасности полетов выведена из эксплуатации значительная часть перрона мест стоянки воздушных судов площадью 39,6 тыс. кв. м. Проведенная в 2022 году экспертиза показала "закритическую степень износа" и необходимость капремонта неработающей части перрона, уточнили в Минтрансе республики.