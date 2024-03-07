В 2025 году власти Ленинградской области планируют начать строительно-монтажные работы по организации улично-дорожной сети будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Сертолово». В региональном комитете по транспорту рассказали РБК Петербург, что реализация проекта обойдется казне Ленобласти в 650 млн руб. В этом году Комитет по дорожному хозяйству региона разработает проектную документацию на подключение ТПУ к Выборгскому шоссе и на строительство улично-дорожной сети.



ТПУ «Сертолово» — это совместный проект областного комитета по транспорту, Октябрьской железной дороги (филиал РЖД) и Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Узел планируют открыть во второй половине этого года. В состав ТПУ войдут железнодорожная станция, общественное пространство с кафе и магазинами, остановки наземного общественного транспорта и парковка. ТПУ свяжет Сертолово с Финляндским вокзалом Петербурга, время в пути на скоростном поезде «Ласточка» будет занимать около 30 минут. Стоимость проекта оценивается в 5,7 млрд руб.



В Комитете по транспорту Ленобласти отметили, что помимо строительства ТПУ будут проведены работы по организации дорожной сети вокруг узла. Речь идет о строительно-монтажных работах по созданию улично-дорожной сети (стоимость — 285 млн руб.), а также о работах по реконструкции участка автомобильной дороги «Парголово — Огоньки» с устройством надземного пешеходного перехода (330 млн. руб). На разработку проектно-сметной документации (ПСД) строительства улично-дорожной сети было потрачено 8,9 млн рублей. Проект планировки и межевания территории, а также ПСД на реконструкцию участка региональной автомобильной дороги «Парголово-Огоньки» обошлись в 26,1 млн руб.



Также Октябрьская железная дорога занимается реконструкцией железнодорожного пути на участке Сертолово — железнодорожная станция «Левашово». «В настоящее время решаются вопросы имущественного характера с собственниками земельных участков, в том числе с Министерством обороны РФ. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию планируется в 2024 году», — заявили в комитете по транспорту.



В октябре прошлого года стало известно, что проект строительства транспортно-пересадочного узла в Кудрово поставлен на паузу — началась процедура ликвидации компании «Кудрово-лайн», созданной под этот проект дочерней структуры ООО «Мегалайн» Евгения Пригожина. Решение о ликвидации было принято 13 октября. Соглашение о строительстве транспортно-пересадочных узлов губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник подписали на ПМЭФ в 2022 году.