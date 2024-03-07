Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири приступил к ремонту выключателей на магистральных центрах питания в Республике Бурятии и Забайкальском крае. В рамках годовой ремонтной кампании будут выполнены работы на восьми подстанциях, что повысит надежность электроснабжения двух регионов Дальневосточного Федерального округа с населением почти 2 млн человек, а также тяговых подстанций Транссиба и БАМа.

В настоящее время полным ходом идет ремонт оборудования на подстанции 220 кВ «Шерловогорская» в Борзинском районе Забайкальского края. Уже отремонтированы 7 из 11 запланированных выключателей. Выполнение работ обеспечит бесперебойную выдачу мощности Харанорской ГРЭС и Шерловогорской ТЭЦ бытовым и промышленным предприятиям региона, в числе которых Разрез Харанорский и Приаргунское горно-химическое объединение.

Больше всего коммутационных аппаратов в текущем году предстоит отремонтировать на подстанции 220 кВ «Селендума», расположенной на юге Бурятии – 15 единиц. Объект питает бытовых и промышленных потребителей региона, а также обеспечивает межгосударственный транзит энергии в Монголию.

Еще ремонт 18 выключателей запланирован на бурятских подстанциях 220 кВ «Районная» и «Таксимо», а также центрах питания 220 кВ «Петровск-Забайкальская», «Жирекен», «Дарасун» и «Куанда» в Забайкальском крае.

Выключатели относятся к основному оборудованию подстанций. Они служат для коммутации электрических цепей в нормальных и аварийных режимах. В процессе эксплуатации конструктивные элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их технических характеристик. В ходе ремонта выполняются регулировка приводных механизмов и замена изношенных деталей выключателей.