На протяжении многих лет ООО «Тверьэнергокабель» занимается поставкой электротехнического оборудования и материалов для крупнейших предприятий страны. В числе последних успешных проектов - выполнение контракта на поставку кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6 кВ на ЕВРАЗ КГОК в городе Качканар Свердловской области.

Проект включал в себя поставку нескольких километров кабеля для обеспечения энергоснабжения производственных объектов комбината. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена отличается высокой надежностью и долговечностью, а также обладает рядом преимуществ по сравнению с другими типами изоляции.

Качканарский горно-обогатительный комбинат – одно из крупнейших горнодобывающих и обогатительных предприятий в России, специализирующееся на добыче и переработке железной руды. Предприятие является ключевым элементом в обеспечении металлургического производства компании ЕВРАЗ.

Успешное выполнение данного контракта подтверждает высокий уровень профессионализма компании ТЭК, что позволяет предприятию занимать ведущие позиции на рынке электротехнического оборудования.