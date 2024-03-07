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  • "Тверьэнергокабель" поставил кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6 кВ на ЕВРАЗ КГОК

"Тверьэнергокабель" поставил кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6 кВ на ЕВРАЗ КГОК

7 марта 2024, 13:30 187 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ОАО Тверьэнергокабель

На протяжении многих лет ООО «Тверьэнергокабель» занимается поставкой электротехнического оборудования и материалов для крупнейших предприятий страны. В числе последних успешных проектов - выполнение контракта на поставку кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6 кВ на ЕВРАЗ КГОК в городе Качканар Свердловской области.

Проект включал в себя поставку нескольких километров кабеля для обеспечения энергоснабжения производственных объектов комбината. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена отличается высокой надежностью и долговечностью, а также обладает рядом преимуществ по сравнению с другими типами изоляции.

Качканарский горно-обогатительный комбинат – одно из крупнейших горнодобывающих и обогатительных предприятий в России, специализирующееся на добыче и переработке железной руды. Предприятие является ключевым элементом в обеспечении металлургического производства компании ЕВРАЗ.

Успешное выполнение данного контракта подтверждает высокий уровень профессионализма компании ТЭК, что позволяет предприятию занимать ведущие позиции на рынке электротехнического оборудования.

 

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Метки: ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ, ЕВРАЗ КГОК
Отрасль: Кабельная промышленность 
TVER
2.06

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