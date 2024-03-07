После приобретения компанией IEK GROUP российских активов Legrand Group у группы компаний ООО «ЛЕГРАН», АО «Контактор», ООО «ЭБС» был назначен новый генеральный директор Максим Левин. Как будут развиваться 4 производственные площадки в Ульяновске и Санкт-Петербурге — об этом читайте в интервью Максима Левина информационному агентству «Улпресса».

— Главная цель — обеспечить успешное развитие бизнеса всей нашей группы компаний в партнерстве с IEK GROUP, — рассказал Максим Левин. — Вместо бренда Legrand будет представлен новый самостоятельный бренд. Бренд «Контактор», существующий на рынке уже 82 года, также будет развиваться автономно.

Новый руководитель сообщил, что одной из важных задач 2024 года является реализация склада готовой продукции. За последние два года сформировался внушительный запас продукции торговой марки Legrand, произведенной на европейских и российских предприятиях Группы Legrand. Сейчас ведутся активные продажи этой продукции через дистрибьюторские сети, магазины DIY, сертифицированные интернет-магазины электрики и другие каналы сбыта. Среди основных приоритетов также запуск программы импортозамещения и старт производства большого количества новых продуктов.

— Производственные площадки в Ульяновске и Санкт-Петербурге будут развиваться как самостоятельная структура, как отдельный центр прибыли. Они составляют группу, у которой должен быть единый центр управления, именно поэтому нами было принято решение о назначении нового генерального директора. Такой подход повысит эффективность всех бизнес-процессов, — отметил генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин. — В ближайшие три года IEK GROUP инвестирует в развитие производства на ульяновских предприятиях свыше 1 млрд рублей. Здесь увеличится число рабочих мест, планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции и разработка комплексных решений.

На предприятиях в Ульяновске выпускаются электроустановочные изделия коммерческого и бытового назначения, модульные автоматические выключатели, аппаратура защиты и коммутации электрических сетей 0,4 кВ до 6300 А, кабель-каналы, мини-каналы и аксессуары к ним, конвекторы. В конце 2023 года началось производство воздушных автоматических выключателей нового поколения — «Протон М» под брендом «Контактор». Ежедневный объем складов готовой продукции, расположенных в Ульяновске и Дмитрове (Московская область), составляет более 20 млн единиц.

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