Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • Ульяновские предприятия IEK GROUP: большой потенциал развития и рост рабочих мест в ближайшие три года

Ульяновские предприятия IEK GROUP: большой потенциал развития и рост рабочих мест в ближайшие три года

7 марта 2024, 15:45 439 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

После приобретения компанией IEK GROUP российских активов Legrand Group у группы компаний ООО «ЛЕГРАН», АО «Контактор», ООО «ЭБС» был назначен новый генеральный директор Максим Левин. Как будут развиваться 4 производственные площадки в Ульяновске и Санкт-Петербурге — об этом читайте в интервью Максима Левина информационному агентству «Улпресса».

— Главная цель — обеспечить успешное развитие бизнеса всей нашей группы компаний в партнерстве с IEK GROUP, — рассказал Максим Левин. — Вместо бренда Legrand будет представлен новый самостоятельный бренд. Бренд «Контактор», существующий на рынке уже 82 года, также будет развиваться автономно.

Новый руководитель сообщил, что одной из важных задач 2024 года является реализация склада готовой продукции. За последние два года сформировался внушительный запас продукции торговой марки Legrand, произведенной на европейских и российских предприятиях Группы Legrand. Сейчас ведутся активные продажи этой продукции через дистрибьюторские сети, магазины DIY, сертифицированные интернет-магазины электрики и другие каналы сбыта. Среди основных приоритетов также запуск программы импортозамещения и старт производства большого количества новых продуктов.

— Производственные площадки в Ульяновске и Санкт-Петербурге будут развиваться как самостоятельная структура, как отдельный центр прибыли. Они составляют группу, у которой должен быть единый центр управления, именно поэтому нами было принято решение о назначении нового генерального директора. Такой подход повысит эффективность всех бизнес-процессов, — отметил генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин. — В ближайшие три года IEK GROUP инвестирует в развитие производства на ульяновских предприятиях свыше 1 млрд рублей. Здесь увеличится число рабочих мест, планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции и разработка комплексных решений.

На предприятиях в Ульяновске выпускаются электроустановочные изделия коммерческого и бытового назначения, модульные автоматические выключатели, аппаратура защиты и коммутации электрических сетей 0,4 кВ до 6300 А, кабель-каналы, мини-каналы и аксессуары к ним, конвекторы. В конце 2023 года началось производство воздушных автоматических выключателей нового поколения — «Протон М» под брендом «Контактор». Ежедневный объем складов готовой продукции, расположенных в Ульяновске и Дмитрове (Московская область), составляет более 20 млн единиц.

Подробнее читайте в материале ИА «Улпресса».

Обсудить на форуме
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.86

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
07.03.2024
Энергоблок №6 Ленинградской АЭС введён в работу на 4 суток раньше срока после завершения планового ремонта
07.03.2024
В Ростовской области открыт завод морозильной техники
08.03.2024
RusCable Live - Краса завода. Роль женщин в кабельном бизнесе. 8 марта. Эфир 08.03.24
07.03.2024
Василий Орлов: "Горнорудный комбинат "Кун-Манье" поспособствует развитию северных территорий региона"
07.03.2024
"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения 93 тысяч жителей Кабардино-Балкарии
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+