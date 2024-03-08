Кабельный бизнес - это женский бизнес. Не верите? Сегодня в эфире RusCable Live мы разберемся в гендерном вопросе, но сделаем это по-доброму и по-мужски! Наши женщины самые прекрасные, самые яркие, талантливые и могут делать то, что мужчинам не под силу. На кабельных заводах работают женщины - это новый слоган, новая реальность и новая опора бизнеса!

Все кабельщики любят 8 марта. Отмечают 8 марта. У нас это именно женский день, а не праздник борьбы за права. Тюльпаны, мимозы, конфетки и шампанское. Легкое ощущение наступающей весны и главные события кабельного бизнеса за неделю. Подключайтесь к эфиру с хорошим настроением.

О чем поговорим:

Кабельщик - это женская профессия. Стратегия УНКОМТЕХа.

Краса завода. Фотографии конкурсанток завода Кирскабель.

Эстетика балета на Заводе "Москабель".

Поздравления с неожиданными трюками от президента Ассоциации "Электрокабель" Максима Третьякова.

Cabex, Cabex, Сabex! Уже через неделю! Про PR-Challenge, приглашения компаний и подготовку в сезону.

Главные новости и анонсы кабельного бизнеса за неделю.

В конце эфира разыграем подарок от U-Technology и сделаем анонс нового розыгрыша!

Партнер трансляции выставка Cabex.

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