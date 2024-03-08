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RusCable Live - Краса завода. Роль женщин в кабельном бизнесе. 8 марта. Эфир 08.03.24

8 марта 2024, 10:48 144 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
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Кабельный бизнес - это женский бизнес. Не верите? Сегодня в эфире RusCable Live мы разберемся в гендерном вопросе, но сделаем это по-доброму и по-мужски! Наши женщины самые прекрасные, самые яркие, талантливые и могут делать то, что мужчинам не под силу. На кабельных заводах работают женщины - это новый слоган, новая реальность и новая опора бизнеса!

Все кабельщики любят 8 марта. Отмечают 8 марта. У нас это именно женский день, а не праздник борьбы за права. Тюльпаны, мимозы, конфетки и шампанское. Легкое ощущение наступающей весны и главные события кабельного бизнеса за неделю. Подключайтесь к эфиру с хорошим настроением. 

О чем поговорим:

В конце эфира разыграем подарок от U-Technology и сделаем анонс нового розыгрыша!

Партнер трансляции выставка Cabex. 

  1. Регистрируйтесь и планируйте посещение!
  2. Проголосуйте в конкурсе RusCable PR-Challenge 2024
  3. Посетите первую экспозицию музея кабельной отрасли.

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Обсуждают на форуме (251)
Метки: RUSCABLE LIVE, АЭК, УНКОМТЕХ, МОСКАБЕЛЬМЕТ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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