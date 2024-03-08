RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
Кабельный бизнес - это женский бизнес. Не верите? Сегодня в эфире RusCable Live мы разберемся в гендерном вопросе, но сделаем это по-доброму и по-мужски! Наши женщины самые прекрасные, самые яркие, талантливые и могут делать то, что мужчинам не под силу. На кабельных заводах работают женщины - это новый слоган, новая реальность и новая опора бизнеса!
Все кабельщики любят 8 марта. Отмечают 8 марта. У нас это именно женский день, а не праздник борьбы за права. Тюльпаны, мимозы, конфетки и шампанское. Легкое ощущение наступающей весны и главные события кабельного бизнеса за неделю. Подключайтесь к эфиру с хорошим настроением.
О чем поговорим:
В конце эфира разыграем подарок от U-Technology и сделаем анонс нового розыгрыша!
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