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Минэнерго вносит изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям

12 марта 2024, 18:00 242 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Минэнерго России разработало проект постановления Правительства Российской Федерации, который совершенствует процедуру технологического присоединения к электрическим сетям.

Проект постановления повышает прозрачность расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, а также позволяет исключить споры на этапе заключения договора и сделать услугу по технологическому присоединению более понятной и простой для граждан и предпринимателей.

Ранее при заключении договора техприсоединения, сетевые организации не были обязаны прописывать в договоре порядок формирования стоимости технологического присоединения к электрическим сетям, что лишало заявителей возможности проверки корректности рассчитанной платы. Проектом постановления предлагается внести типовую форму расчёта платы, которая будет прилагаться к договору.

Также, документом конкретизируются положения о порядке расчёта платы за подключение при увеличении максимальной мощности ранее присоединённых энергопринимающих устройств. Это необходимо для исключения споров на этапе заключения договора и обеспечения практической реализации положений Федерального закона «Об электроэнергетике».

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Метки: МИНЭНЕРГО, ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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