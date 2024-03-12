Минэнерго России разработало проект постановления Правительства Российской Федерации, который совершенствует процедуру технологического присоединения к электрическим сетям.



Проект постановления повышает прозрачность расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, а также позволяет исключить споры на этапе заключения договора и сделать услугу по технологическому присоединению более понятной и простой для граждан и предпринимателей.



Ранее при заключении договора техприсоединения, сетевые организации не были обязаны прописывать в договоре порядок формирования стоимости технологического присоединения к электрическим сетям, что лишало заявителей возможности проверки корректности рассчитанной платы. Проектом постановления предлагается внести типовую форму расчёта платы, которая будет прилагаться к договору.



Также, документом конкретизируются положения о порядке расчёта платы за подключение при увеличении максимальной мощности ранее присоединённых энергопринимающих устройств. Это необходимо для исключения споров на этапе заключения договора и обеспечения практической реализации положений Федерального закона «Об электроэнергетике».