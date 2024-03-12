Филиалы Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Хакасия» (Хакасское РДУ) разработали и реализовали комплекс мероприятий для обеспечения ввода в работу трех реконструированных гидроагрегатов Майнской ГЭС, входящей в состав Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса (филиал ПАО «РусГидро»).

На Майнской ГЭС завершились комплексные испытания гидроагрегата №2 установленной мощностью 107 МВт – последнего из трех гидроагрегатов станции, которые были полностью обновлены по Программе комплексной модернизации ГЭС РусГидро, начавшейся в 2021 году.

Для обеспечения ввода в работу нового оборудования специалистами Системного оператора выполнены расчеты электрических режимов, определены параметры настройки устройств релейной защиты и автоматики, протестированы системы сбора и передачи информации.

По итогам проведенных Системным оператором расчетов были определены и реализованы специалистами ПАО «Россети» необходимые технические мероприятия по увеличению пропускной способности линий электропередачи, по которым осуществляется выдача мощности станции.

Реконструкция всех трех гидроагрегатов позволила устранить ограничения установленной мощности ГЭС в размере 96 МВт и довести ее до проектной величины 321 МВт.

Майнская ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС – и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10-ти энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского Федерального округа, 2 – на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 122 тепловых, гидравлических и солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 52 376,8 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах классов напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 103 771 км (по данным на 01.01.2024). Площадь операционной зоны – 4944,3 тыс. км², численность проживающего на ней населения – 19,2 млн человек. Официальный сайт www.so-ups.ru

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Хакасское РДУ