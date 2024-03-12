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Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу реконструированных гидроагрегатов Майнской ГЭС

12 марта 2024, 13:15 318 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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Фото: ПАО «РусГидро» Майнская ГЭС

Фото: ПАО «РусГидро» Майнская ГЭС

Филиалы Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Хакасия» (Хакасское РДУ) разработали и реализовали комплекс мероприятий для обеспечения ввода в работу трех реконструированных гидроагрегатов Майнской ГЭС, входящей в состав Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса (филиал ПАО «РусГидро»).

На Майнской ГЭС завершились комплексные испытания гидроагрегата №2 установленной мощностью 107 МВт – последнего из трех гидроагрегатов станции, которые были полностью обновлены по Программе комплексной модернизации ГЭС РусГидро, начавшейся в 2021 году.

Для обеспечения ввода в работу нового оборудования специалистами Системного оператора выполнены расчеты электрических режимов, определены параметры настройки устройств релейной защиты и автоматики, протестированы системы сбора и передачи информации.

По итогам проведенных Системным оператором расчетов были определены и реализованы специалистами ПАО «Россети» необходимые технические мероприятия по увеличению пропускной способности линий электропередачи, по которым осуществляется выдача мощности станции.

Реконструкция всех трех гидроагрегатов позволила устранить ограничения установленной мощности ГЭС в размере 96 МВт и довести ее до проектной величины 321 МВт.

Майнская ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС – и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10-ти энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского Федерального округа, 2 – на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 122 тепловых, гидравлических и солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 52 376,8 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах классов напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 103 771 км (по данным на 01.01.2024). Площадь операционной зоны – 4944,3 тыс. км², численность проживающего на ней населения – 19,2 млн человек. Официальный сайт www.so-ups.ru

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Хакасское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» Хакасское РДУ создан в 2003 году, входит в операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории
Республики Хакасия. В операционной зоне Хакасского РДУ находится 6 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 7167,1 МВт. В электроэнергетический комплекс Республики Хакасия входят 95 линий электропередачи класса напряжения 110–500 кВ, 67 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций суммарной мощностью трансформаторов 19 507,4 МВА. Площадь территории операционной зоны –
62 тыс. км², проживает на ней свыше 532,4 тыс. человек. Официальный сайт www.so-ups.ru

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Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ, ХАКАССКОЕ РДУ, РУСГИДРО, МАЙНСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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