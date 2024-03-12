Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу увеличения интенсивности авиасообщения, повышения доступности авиаперелетов для граждан, активного развития и модернизации аэропортовой сети страны.

В 2022-2023 годах ФКУ «Ространсмодернизация» проведены работы в 20 региональных аэропортах. С опережением сроков переданы в эксплуатацию новые взлетно-посадочные полосы в аэропортах Архангельск, Благовещенск и Магнитогорск. В Республике Саха (Якутия) в 2023 году завершена реконструкция в аэропортах Вилюйск, Усть-Нера, Черский и Якутск. В Чукотском автономном округе получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов в Певеке – самом северном городе страны. В Камчатском крае завершены работы в аэропортах Елизово и Усть-Камчатск. Обновленную инфраструктуру получили аэропорты Оренбурга и Братска.

По итогам 2023 года введено в эксплуатацию 12 объектов аэродромной инфраструктуры, в том числе 9 взлетно-посадочных полос. При этом за год появилось почти столько же полос, сколько построили за предыдущие 5 лет, с 2018 по 2022 год, когда в эксплуатацию ввели 10 полос.

В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию еще 13 объектов: 9 взлетно-посадочных полос и 4 вспомогательных объектов аэродромной инфраструктуры. В январе 2024 года досрочно введены в эксплуатацию 2 взлетно-посадочные полосы: в Кемерово (1 этап) и Полярном (1 этап). До конца года планируется завершить реконструкцию 11 объектов: 7 взлетно-посадочных полос и 4 объектов инфраструктуры.

Особое внимание в рамках дальнейшей модернизации инфраструктуры будет уделено регионам Дальнего Востока, в том числе тем населенным пунктам, где аэропорт остается единственным видом транспортного сообщения.

Модернизация аэропортов – мощный стимул экономического развития регионов. До 1 июня 2024 года планируется сформировать новый федеральный проект по развитию аэродромной инфраструктуры на 2025-2030 годы.