Использование решений на базе ИИ внесло решающий вклад в общий экономический эффект от цифровой трансформации СИБУРа, который за 6 лет составил более 45 млрд руб. Об этом рассказала директор по цифровым и информационным технологиям компании Алиса Мельникова на пленарной сессии в рамках дня искусственного интеллекта на выставке-форуме «Россия».

В холдинге СИБУР более 25 производственных площадок, на которых расположены десятки тысяч единиц оборудования. Это делает крайне востребованными решения для дистанционного мониторинга, непрерывного анализа и принятия решений как в области ведения технологических режимов, так и в области обеспечения надежности работы установок. На экспозиции представлены интеллектуальные системы, объединяющие инструменты ИИ и промышленного интернета вещей, позволяющие принимать наилучшие решения при управлении производством.

Например, компания использует комбинации технологических и математических моделей для определения максимально эффективных режимов работы оборудования. Также ИИ оценивает экономические последствия от действий операторов на предприятиях в реальном времени и подсказывает сотрудникам наилучшие варианты их действий.

Интеллектуальные системы в СИБУРе делают за человека не только техническую работу, но и помогают ему принимать решения и избегать ошибочных действий. В результате растут показатели производительности труда и эффективности производства. Кроме этого, ИИ помогает обеспечивать высокое качество продукции и промышленную безопасность.

«Фокус СИБУРа в применении ИИ направлен на помощь людям в быстром принятии верных решений и предотвращении опасных действий, так как безопасность – один из наших ключевых приоритетов. Простыми словами, задача ИИ – помогать людям определить, что делать и что не делать. В 2023 СИБУР разработал более 70 новых гипотез применения ИИ. Помимо задач по дальнейшему повышению производительности труда, мы начинаем использовать искусственный интеллект в моделировании полимеров для создания материалов с новыми свойствами и снижения при этом количества лабораторных экспериментов в пользу цифровых», – сказала директор по цифровым и информационным технологиям СИБУРа Алиса Мельникова.

В рамках дня искусственного интеллекта в «Доме полимеров» СИБУРа на ВДНХ открылась новая тематическая экспозиция. Гостям экспозиции представили решения, которые активно используются на предприятиях СИБУРа для повышения производительности труда и эффективности производства, обеспечения высокого качества продукции и промышленной безопасности.

«Дом полимеров» расположен в павильоне № 12 на ВДНХ в Москве. После завершения выставки павильон продолжит работу как научно-образовательное пространство.

Дом полимеров СИБУРа — это крупнейшее образовательно-просветительское пространство в России о нефтегазохимии, которое знакомит широкую аудиторию с современными синтетическими материалами, новыми технологиями, инициативами устойчивого развития и экологии. Экспозиция представлена на на ВДНХ в павльоне №12.

После окончания выставки-форума «Россия» планируется расширение экспозиции. Павильон будет реконструирован как площадка для реализации различных инициатив и проведения мероприятий, ориентированных на популяризацию научного знания среди школьников и студентов, их поддержку в самоопределении и развитии профессиональной карьеры в нефтехимии на предприятиях отечественной промышленности. Будут созданы классы и лаборатории для изучения современных полимерных материалов, показателей качества и безопасности продуктов. Для повышения экспертизы специалистов нефтегазохимической отрасли, в том числе молодых сотрудников, будут проводиться обучающие тренинги и сессии.

Сайт павильона .

СИБУР — одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтегазохимии, российский лидер по производству полимеров и каучуков.

Мы выпускаем востребованные продукты для общества и используем передовые технологии для создания новых возможностей, инвестируем в социальную инфраструктуру, улучшая качество жизни людей. Мы развиваемся через партнерство и обмен опытом, постоянный рост, движение к масштабным целям и приверженность принципам устойчивого развития. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая применяется во многих секторах экономики по всему миру: строительстве, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве, автомобилестроении и других.

За последние 15 лет СИБУР инвестировал более 1,5 триллионов рублей в развитие отечественной нефтегазохимической отрасли, создание новых и модернизацию действующих производств.