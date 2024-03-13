Отличный день для больших свершений! Смело окунитесь в работу, у вас есть шанс "свернуть горы". Однако, сегодня лучше не навещать шефа и перенести встречу на другой день.
19 по 21 марта в ЦВК Экспоцентр, павильоне ФОРУМ пройдет 22-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства.
В период выставки на единой площадке Вас ждет более 250 экспонентов, три отраслевые конференции в рамках деловой программы, встречи с экспертами кабельной отрасли, а также актуальные тенденции кабельного рынка.
Представители ГАВАРИ КОМПАУНДС на стенде C234 представят ассортимент выпускаемой продукции безгалогенных и термопластичных компаундов для кабельной промышленности, и ответят на интересующие Вас вопросы.
Приглашаем посетить стенд C234 в павильоне ФОРУМ!
Вы можете получить бесплатный билет, воспользовавшись промо-кодом: GAVARY24 пройдя по ссылке:
https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx
Даты проведения выставки: 19-21 марта 2024 года
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон «Форум».
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