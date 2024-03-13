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ГАВАРИ КОМПАУНДС примет участие в выставке кабельно-проводниковой продукции CABEX 2024

13 марта 2024, 13:30 307 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: GAVARY GROUP
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19 по 21 марта в ЦВК Экспоцентр, павильоне ФОРУМ пройдет 22-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства.

В период выставки на единой площадке Вас ждет более 250 экспонентов, три отраслевые конференции в рамках деловой программы, встречи с экспертами кабельной отрасли, а также актуальные тенденции кабельного рынка.

Представители ГАВАРИ КОМПАУНДС на стенде C234 представят ассортимент выпускаемой продукции безгалогенных и термопластичных компаундов для кабельной промышленности, и ответят на интересующие Вас вопросы.

Приглашаем посетить стенд C234 в павильоне ФОРУМ!

Вы можете получить бесплатный билет, воспользовавшись промо-кодом: GAVARY24 пройдя по ссылке:

https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx

Даты проведения выставки: 19-21 марта 2024 года

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон «Форум».

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Метки: GAVARY, ГАВАРИ КОМПАУНДС, CABEX-2024
Отрасль: Материалы для КПП Кабельная промышленность 
CMPL
5.49

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Эта новость часть сюжета Выставка Cabex
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