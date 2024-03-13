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"Россети Северный Кавказ" обеспечат электроэнергией шесть объектов водоснабжения в Карачаево-Черкесии

13 марта 2024, 17:00 278 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2024 году подключат к централизованным электрическим сетям шесть объектов водоснабжения в населенных пунктах республики. После проведения организационно-технических мероприятий им будет выдано 1,8 мегаватт мощности.

Специалисты обеспечат электроэнергией насосные станции, системы группового водопровода, станции очистки воды, канализационно-очистные сооружения в Адыге-Хабльском, Зеленчукском, Прикубанском, Карачаевском и Усть-Джегутинском районах республики.

Строительство социально значимых объектов ведется в рамках федерального проекта «Чистая вода» и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Их ввод в эксплуатацию позволит улучшить качество водоснабжения порядка 60 тысяч человек.

«Обеспечение электроэнергией социально значимых объектов является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. По мере завершения строительства систем водоснабжения специалисты своевременно выполнят весь комплекс технических мероприятий для выдачи им необходимой мощности», – отметил директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.

Напомним, в Группе компаний «Россети» для удобства заявителей действуют дистанционные сервисы технологического подключения к сетям. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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