Одним из основных направлений инновационного развития Группы «Россети» является проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР). Программа ежегодно разрабатывается с учетом предложений вузов, научных, проектных и производственных организаций и является основанием для последующего заключения договоров по заказу ПАО «Россети» и дочерних обществ.

Подать заявку можно до 30 апреля 2024 года. Для этого необходимо создать личный кабинет в системе «Управление НИОКР» (https://niokr.rosseti.ru). Участникам рекомендовано сфокусироваться на разработках, нацеленных на импортозамещение оборудования и локализацию передовых иностранных решений, повышение эффективности производственной деятельности, обеспечение информационной безопасности, внедрение технологий цифровой электрической сети, интеллектуальных систем диагностики и учета электроэнергии.

Общая информация о программе, список выполненных НИОКР за предыдущие годы, а также перечень актуальных направлений исследований размещены на сайте компании https://www.rosseti.ru/suppliers/scientific-and-technical-development/niokr/.