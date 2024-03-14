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Эн+ возглавил ESG-рейтинг российских компаний промышленного сектора

14 марта 2024, 14:45 328 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ЭН+ ГРУП

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, возглавил ESG-рейтинг российских промышленных компаний, составленный Национальным рейтинговым агентством (НРА).

Всего в рейтинге приняли участие 72 крупнейшие компании РФ. При этом 38% представленных компаний из энергетической отрасли, 22% – металлургии, 12% – нефтегазовой отрасли, 11% – химической промышленности, 10% – транспорта. Рейтинг был составлен на основании отчетов об устойчивом развитии, годовых отчетов, ESG-отчетов, а также интегрированных отчетов.

Рэнкинг был сформирован после анализа 54 показателей – 18 в сфере экологии, 18 – социальной среде и 18 в области корпоративного управления. В отчете НРА уточняется, что Эн+ стал лидером в каждой из указанных сфер.

Директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов отметил:

«Эн+ уже многие годы находится в лидерах среди российских компаний в области ESG, первой заявила амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Группа продолжит активную работу и внедрение лучших методов корпоративного управления, экологических и социальных практик для сохранения ведущих позиций в сфере устойчивого развития».

«ЭН+ ГРУП»

Эн+ – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая), которые являются основным потребителем гидроэлектроэнергии Эн+. Выручка Эн+ за 2022 год составила более 16,5 млрд долларов США.

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Метки: En Group, ENPLUS, ЭН ГРУП
Отрасль: Металлургия Электроэнергетика 

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