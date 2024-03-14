Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
4 апреля ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» примет участие в 40-м Форуме электротехники и инженерных систем компании ЭТМ, который пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Участников Форума ждут новинки от ведущих производителей электротехнического рынка. В ходе обширной деловой программы эксперты ЭТМ и партнеры компании поделятся лучшими практиками в сфере закупок и обеспечения производства.
В рамках Форума пройдут мастер-классы для специалистов электромонтажных организаций и частных профессионалов. А в зоне «ТЕСТ-ДРАЙВ КАБЕЛЯ» можно будет подробно изучить, ознакомиться и поучаствовать в разделке образцов кабельной продукции, в том числе и производства КЗ «ЦВЕТЛИТ».
Ждем встречи на стенде КЗ «Цветлит» №110
4 апреля 2024 года, с 10:00 до 17:30
Екатеринбург, МВЦ "Екатеринбург-Экспо", бул. ЭКСПО, 2, Павильон №1
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