4 апреля ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» примет участие в 40-м Форуме электротехники и инженерных систем компании ЭТМ, который пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Участников Форума ждут новинки от ведущих производителей электротехнического рынка. В ходе обширной деловой программы эксперты ЭТМ и партнеры компании поделятся лучшими практиками в сфере закупок и обеспечения производства.

В рамках Форума пройдут мастер-классы для специалистов электромонтажных организаций и частных профессионалов. А в зоне «ТЕСТ-ДРАЙВ КАБЕЛЯ» можно будет подробно изучить, ознакомиться и поучаствовать в разделке образцов кабельной продукции, в том числе и производства КЗ «ЦВЕТЛИТ».

Ждем встречи на стенде КЗ «Цветлит» №110

4 апреля 2024 года, с 10:00 до 17:30

Екатеринбург, МВЦ "Екатеринбург-Экспо", бул. ЭКСПО, 2, Павильон №1