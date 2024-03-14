Спецвыпуск RusCable Insider #344
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Павел Моряков вошел в Экспертный совет по Законодательному регулированию развития Северного морского пути (СМП) в Государственной Думе. 21 марта он примет участие в первом заседании этого совета.
Генеральный директор Группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков как эксперт по вопросам развития промышленности, эксперт по энергетике и кабельному рынку, а также как руководитель одного из ведущих в стране производителей кабельно-проводниковой продукции состоит во многих ведомствах и организациях, которые занимаются стратегически важными вопросами российской экономики. Теперь его профессиональная биография пополнилась еще одним пунктом — Павел Валерьевич вошел в Экспертный совет по Законодательному регулированию развития Северного морского пути (СМП) в Государственной Думе.
Совет занимается вопросами развития инфраструктуры одного из наиболее масштабных современных проектов России — Северного морского пути — как элемента единой Арктической транспортной системы России. Вступление Павла Морякова в эту организацию является более чем логичным: руководитель «Москабельмет» уже состоит в Экспертном Совете Межрегионального научно-технологического, делового образовательного партнерства «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации», и, будучи членом других экспертных советов, неоднократно выступал в Госдуме на заседаниях, посвященных импортозамещению, а также устойчивому развитию в энергетике.
21 марта в Государственной Думе Экспертный совет по Законодательному регулированию развития Северного морского пути (СМП) проведет заседание на тему: «Северный морской путь — создание условий для устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации».
Представители профильных министерств и ведомств, органов власти, руководители ведущих компаний ТЭКа обсудят новые возможности для транспортировки нефти, газа и других полезных ископаемых, способствующих развитию арктических территорий, проблемы социальной инфраструктуры и развития городов и поселков Арктики, имеющих ключевое значение для сферы безопасности и экономики.
«Москабельмет», который возглавляет Павел Моряков, производит качественную продукцию для Арктики и Дальнего Востока, а значит, она может используется для инфраструктуры Северного морского пути. В числе такой продукции:
Кроме того, обмоточные провода, выпущенные на одном из предприятий Группы, использованы в сверхмощных электрических машинах уникальных атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь» и «Урал», которые успешно выполняют навигацию в акватории Северного морского пути. Они построены по заказу «Росатома» в рамках проекта 22220, который является частью программы «Основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года».
Свою инновационную продукцию для Арктики, Крайнего Севера и Дальнего Востока «Москабельмет» регулярно представляет в отраслевых конгрессно-выставочных мероприятиях. В их числе: Тюменский нефтегазовый форум TNF, выставка «НЕВА» и Международная выставка и конференция OMR в Санкт-Петербурге, Северный форум по устойчивому развитию.
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