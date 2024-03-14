Павел Моряков вошел в Экспертный совет по Законодательному регулированию развития Северного морского пути (СМП) в Государственной Думе. 21 марта он примет участие в первом заседании этого совета.

Генеральный директор Группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков как эксперт по вопросам развития промышленности, эксперт по энергетике и кабельному рынку, а также как руководитель одного из ведущих в стране производителей кабельно-проводниковой продукции состоит во многих ведомствах и организациях, которые занимаются стратегически важными вопросами российской экономики. Теперь его профессиональная биография пополнилась еще одним пунктом — Павел Валерьевич вошел в Экспертный совет по Законодательному регулированию развития Северного морского пути (СМП) в Государственной Думе.

Совет занимается вопросами развития инфраструктуры одного из наиболее масштабных современных проектов России — Северного морского пути — как элемента единой Арктической транспортной системы России. Вступление Павла Морякова в эту организацию является более чем логичным: руководитель «Москабельмет» уже состоит в Экспертном Совете Межрегионального научно-технологического, делового образовательного партнерства «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации», и, будучи членом других экспертных советов, неоднократно выступал в Госдуме на заседаниях, посвященных импортозамещению, а также устойчивому развитию в энергетике.

21 марта в Государственной Думе Экспертный совет по Законодательному регулированию развития Северного морского пути (СМП) проведет заседание на тему: «Северный морской путь — создание условий для устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации».

Представители профильных министерств и ведомств, органов власти, руководители ведущих компаний ТЭКа обсудят новые возможности для транспортировки нефти, газа и других полезных ископаемых, способствующих развитию арктических территорий, проблемы социальной инфраструктуры и развития городов и поселков Арктики, имеющих ключевое значение для сферы безопасности и экономики.

«Москабельмет», который возглавляет Павел Моряков, производит качественную продукцию для Арктики и Дальнего Востока, а значит, она может используется для инфраструктуры Северного морского пути. В числе такой продукции:

холодостойкий кабель КРИОСИЛ, который выдерживает сверхнизкие температурные режимы до минус 80°С (при эксплуатации) и до минус 50°С (при прокладке);

кабель из алюминиевого сплава с улучшенными характеристиками по пластичности и сниженной стоимостью не менее чем на 30%;

силовые кабели с броней из гофрированной алюминиевой трубки;

кабельные системы мониторинга состояния земляного полотна;

кабельные системы геотехнического мониторинга трубопроводов;

кабельные системы постоянного мониторинга скважин.

Кроме того, обмоточные провода, выпущенные на одном из предприятий Группы, использованы в сверхмощных электрических машинах уникальных атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь» и «Урал», которые успешно выполняют навигацию в акватории Северного морского пути. Они построены по заказу «Росатома» в рамках проекта 22220, который является частью программы «Основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года».

Свою инновационную продукцию для Арктики, Крайнего Севера и Дальнего Востока «Москабельмет» регулярно представляет в отраслевых конгрессно-выставочных мероприятиях. В их числе: Тюменский нефтегазовый форум TNF, выставка «НЕВА» и Международная выставка и конференция OMR в Санкт-Петербурге, Северный форум по устойчивому развитию.