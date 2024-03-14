На базе ЮЗРК откроют участок по сборке стеклоизоляторов

Московский холдинг «Форэнерго» запустит сборку стеклянных изоляторов на новом участке площадью около 6,2 тыс. кв.м на базе Южноуральского завода радиокерамики. Общая сумма инвестиций в проект составила около 250 млн руб. Продукция будет предназначена для двух предприятий холдинга. Эксперты оценивают проект положительно и связывают его запуск с повышением спроса на изделия в связи с модернизацией электросетей в стране.

Производственное объединение «Форэнерго» планирует запустить новый участок сборки стеклянных изоляторов для двух предприятий холдинга, специализирующихся на производстве и выпуске этих изделий. Он откроется на базе Южноуральского завода радиокерамики (ЮЗРК). Как сообщают в пресс-службе группы, общая сумма инвестиций в проект превысила 250 млн руб. На площадке ЮЗРК будет проходить общая сборка стеклоизоляторов для предприятий «ЮМЭК» и Завода стеклянных изоляторов, также входящих в группу «Форэнерго». Общая площадь участка составит около 6,2 тыс. кв.м., а ввод в эксплуатацию запланирован уже на май.

Сборочный участок при полной загрузке позволит производить до 9 млн стеклоизоляторов в год. В настоящий момент он снабжен всем необходимым оборудованием, осталось произвести только монтаж двух пропарочных камер. Первый вице-президент ПО «Форэнерго» Виталий Кобзев сообщил, что на новом производстве смогут трудиться около 250 работников.

Южноуральский «Завод стеклянных изоляторов» также находится в фазе строительства. Он станет аналогом предприятия «ЮМЭК» и позволит холдингу вдвое увеличить производство и выпуск стеклоизоляторов. В августе компания заявляла, что завод будет готов к концу 2024 года. В планах у холдинга также разработка технопарка на базе ЮЗРК, в который, в том числе, войдет ЗСИ. На этой площадке запустят литейное, керамическое, композитное производство, а также откроют новый цех для выпуска варисторов. «Форэнерго» инвестирует в создание технопарка не менее 2,5 млрд руб.

Холдинг рассчитывает создать еще одно предприятие по выпуску стеклянных изоляторов в Казахстане. Его площадь без учета складских и вспомогательных помещений составит примерно 1,5 тыс. кв.м. Группа намеревается вложить в этот проект около $1 млн. Участие в проработке проекта примут специалисты министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

В июне 2021 года Арбитражный суд Челябинской области признал имущественный комплекс ЮЗРК банкротом по его собственному заявлению и открыл в отношении него конкурсное производство. На тот момент предприятие задолжало по налогам 327,4 млн руб., а также заработную плату 250 работникам в размере около 28 млн руб. Суд в ноябре 2022 года утвердил условия продажи имущественного комплекса ЮЗРК, в рамках которых будущему покупателю нужно будет выполнять гособоронзаказ, выпускать традиционную номенклатуру продукции и модернизировать производство. Но тогда аукцион был остановлен из-за иска одного из кредиторов ЮЗРК Ирины Петуховой, которая заявила, что дополнительные требования сужают круг потенциальных участников торга. Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд в январе 2023 года отказал в иске и возобновил продажу ЮЗРК. В апреле того же года предприятие было куплено за 152,8 млн руб. компанией холдинга «Форэнерго» — «ЮЗРК групп», которая стала единственным участником аукциона.

Сейчас на территории Южноуральска работают четыре завода холдинга «Форэнерго» по производству арматурно-изоляторной продукции: АО «ЮМЭК», ООО «ЮИК», ООО «Вольта» и АО «Энергия+21». Суммарно на них трудятся более 900 человек. Помимо Челябинской области, предприятия компании также открыты в Москве, Пермском крае, Нижегородской и Свердловской областях. ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» включен в перечень стратегических предприятий страны и сводный реестр ОПК, который курирует Минпромторг России.

Председатель комитета по промышленности Челябинского областного отделения общественной организации «Опора России» Павел Золотов отмечает, что сейчас Россия активно развивает свою энергетическую инфраструктуру, строя новые электростанции и расширяя существующие.

«Изоляторы в сетях устаревают, подвержены износу и требуют непрерывной замены по всей стране. Также из-за технологического прогресса повышаются требования к безопасности изделий, а это опять же приводит к необходимости заменять изоляторы. Для производства 250 млн руб.— это небольшие деньги, с учетом того, что даже обычный токарный станок с числовым программным управлением стоит около 10 млн руб.»,— считает эксперт.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов, отмечает, что сумма инвестиций вполне достаточна для запуска качественного и современного производства.

«Возможно, компания “Форэнерго” решилась на реализацию этого проекта под влиянием расширения спроса на стеклянные изоляторы как внутри России, так и в соседних с ней дружественных странах. Тем самым увеличится их выпуск и на Южном Урале, в том числе. В долгосрочной перспективе запуск нового участка не только обеспечит компании “Форэнерго” рост продаж и доходов, но и повысит ее рентабельность»,— отмечает эксперт.

Ольга Воробьева