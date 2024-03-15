Финансирование программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в 2024 году превысит 110 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов.

"В текущем году на реализацию мероприятий государственной программы [СЭР Крыма и Севастополя] запланировано более 110 млрд рублей", - сказал он, уточнив, что сейчас из запланированных 1 150 мероприятий госпрограммы завершены 627.

Полпред отметил, что сейчас на полуострове реализуются больше 350 проектов в сфере туризма, спорта, санаторно-курортной деятельности, телекоммуникаций, транспорта, судостроения, логистики и пассажирских перевозок, жилищного строительства, сельского хозяйства, промышленности и инноваций, информационных технологий с общим объемом инвестиций более 700 млрд рублей.