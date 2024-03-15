ООО «Транснефть – Балтика» ввело в промышленную эксплуатацию новый энергоэффективный трансформатор с сердечником из аморфной стали, разработанный специально для организаций системы «Транснефть».

Силовые трансформаторы – важный элемент энергетической системы предприятий магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов, к которой предъявляются высокие требования по надежности и энергоффективности. Разработка и изготовление опытного образца велись по заданию ООО «НИИ «Транснефть» отечественной компанией.

В результате опытно-конструкторской работы был создан опытный образец сухого трансформатора мощностью 630 кВА (тип АТСЛ-630). Его отличительной особенностью по сравнению с «классическими» трансформаторами является использование сердечника из аморфной стали вместо обычной электротехнической. Это относительно новая технология, на предприятии трансформаторы такого типа ранее не применялись. Аморфная сталь обладает лучшими магнитными характеристиками, обеспечивающими снижение потерь в энергосистемах при распределении и передаче электроэнергии.

За счет этого на опытном образце удалось добиться снижения потерь холостого хода на 70% и потерь короткого замыкания на 20% по сравнению с современными трансформаторами традиционной конструкции.

Новый трансформатор успешно прошел опытную эксплуатацию на базе производственного обслуживания Ленинградского районного нефтепроводного управления, после чего принято решение о вводе его в промышленную эксплуатацию на этом же объекте. Готовятся мероприятия по установке здесь второго аналогичного устройства и их дальнейшему внедрению на предприятии.

По остальным техническим характеристикам устройство соответствует существующим силовым трансформаторам, не уступает им в надежности и простоте обслуживания.

Повышение энергоэффективности – один из приоритетов в работе ООО «Транснефть – Балтика». Например, в 2023 году в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятие сэкономило 465,5 тонны условного топлива, или 17,4 млн руб. Наибольшая часть экономии обеспечена за счет эффективного использования электроэнергии: 3,96 млн кВт*ч, или 14,6 млн руб.