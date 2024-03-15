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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ приглашает посетить выставку САВЕХ-2024

15 марта 2024, 11:00 113 Время чтения ≈ < минуты
Источник: АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
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АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" примет участие в 22-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства, которая состоится с 19 по 21 марта в ЦВК «Экспоцентр», Павильон «Форум» (Москва, Краснопресненская наб., 14).

На стенде № С351 сотрудники НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" будут проводить консультации по выпускаемой кабельно-проводниковой продукции и условиям сотрудничества, а так же представят информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабелей и проводов для энергетической промышленности.

Для получения бесплатного электронного билета пройдите по ссылке https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx  и введите промокод AKRON24.

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Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, САВЕХ-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
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