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RusCable Live - Настраиваемся на Cabex-волну! Начало кабельного сезона. #Cabex и Кит-Трейд. 15.03.24

15 марта 2024, 10:29 117 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
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Настраиваемся на Cabex-волну! Идут последние приготовления к главному старту кабельного сезона. Стенды готовы? Визитки заряжены? Образцы начищены?! Тогда включайте эфир RusCable Live и настраивайтесь на работу. Сегодня будем говорить про выставку, экспонентов, экспонаты, посетителей, спецпроекты и возможности выставки Cabex. Сразу 2 гостя эфира - Юлия Малинина, директор выставки и Наталья Голубцова - генеральный директор "Кит-Трейд". С Юлией обсудим организационные вопросы, цифры, факты и ожидания рынка, а Наталья расскажет о своей компании и выставке глазами участника с международной поддержкой! Будет очень интересно.

О чем поговорим:

  • Кабельная маркировка. Для кого это бич, а кто будет рич?
  • Сколько стоит атомную станцию построить и почему отечественная кабельная система идет в Бангладеш? Про УНКОМТЕХ, ИЗОЛЯТОР-АКС и Росатом.
  • Российско-Китайская конференция. Уже в понедельник во ВНИИКП.
  • Ассоциация "Электрокабель" на Cabex по-новому. Деловая программа, встреча с ВУЗами и новый стенд.
  • Вы уже проголосовали? За кого? Мы имеем ввиду конкурс RusCable PR-Challenge! Все может измениться в последний момент - голосуйте. https://cabex.ruscable.ru/challenge/vote
  • Северный "Завод Москабель". Павел Моряков вошел в Арктический совет ГД.
  • Тортик от НПП "ПОЛИПЛАСТИК" за вступление в Ассоциацию "Электрокабель"
  • Главные новости и анонсы кабельного бизнеса за неделю. 

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Регистрируйтесь и планируйте посещение выставки Cabex 2024!
Проголосуйте в конкурсе RusCable PR-Challenge 2024.
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Обсуждают на форуме (251)
Метки: RUSCABLE LIVE, CABEX, КИТ-ТРЕЙД, УНКОМТЕХ, МОСКАБЕЛЬМЕТ, АЭК, ПОЛИПЛАСТИК
Отрасль: Кабельная промышленность 

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