Настраиваемся на Cabex-волну! Идут последние приготовления к главному старту кабельного сезона. Стенды готовы? Визитки заряжены? Образцы начищены?! Тогда включайте эфир RusCable Live и настраивайтесь на работу. Сегодня будем говорить про выставку, экспонентов, экспонаты, посетителей, спецпроекты и возможности выставки Cabex. Сразу 2 гостя эфира - Юлия Малинина, директор выставки и Наталья Голубцова - генеральный директор "Кит-Трейд". С Юлией обсудим организационные вопросы, цифры, факты и ожидания рынка, а Наталья расскажет о своей компании и выставке глазами участника с международной поддержкой! Будет очень интересно.

О чем поговорим:

Кабельная маркировка. Для кого это бич, а кто будет рич?

Сколько стоит атомную станцию построить и почему отечественная кабельная система идет в Бангладеш? Про УНКОМТЕХ, ИЗОЛЯТОР-АКС и Росатом.

Российско-Китайская конференция. Уже в понедельник во ВНИИКП.

Ассоциация "Электрокабель" на Cabex по-новому. Деловая программа, встреча с ВУЗами и новый стенд.

Вы уже проголосовали? За кого? Мы имеем ввиду конкурс RusCable PR-Challenge! Все может измениться в последний момент - голосуйте. https://cabex.ruscable.ru/challenge/vote

Северный "Завод Москабель". Павел Моряков вошел в Арктический совет ГД.

Тортик от НПП "ПОЛИПЛАСТИК" за вступление в Ассоциацию "Электрокабель"

Главные новости и анонсы кабельного бизнеса за неделю.

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