Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Настраиваемся на Cabex-волну! Идут последние приготовления к главному старту кабельного сезона. Стенды готовы? Визитки заряжены? Образцы начищены?! Тогда включайте эфир RusCable Live и настраивайтесь на работу. Сегодня будем говорить про выставку, экспонентов, экспонаты, посетителей, спецпроекты и возможности выставки Cabex. Сразу 2 гостя эфира - Юлия Малинина, директор выставки и Наталья Голубцова - генеральный директор "Кит-Трейд". С Юлией обсудим организационные вопросы, цифры, факты и ожидания рынка, а Наталья расскажет о своей компании и выставке глазами участника с международной поддержкой! Будет очень интересно.
О чем поговорим:
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