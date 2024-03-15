7 марта состоялось производственное собрание коллективов ООО «ЮЗРК ГРУПП» и АО «ЮМЭК» с участием главы Южноуральского городского округа Ярослава Куленко.

Два крупных завода ПО «ФОРЭНЕРГО» связывает не только принадлежность к одному холдингу — производственные площадки предприятий находятся на одной территории. Образцовый «ЮМЭК» — стандарт, к которому планомерно движется «ЮЗРК ГРУПП».



Директор завода по производству радиокерамики Константин Шамков напомнил сотрудникам о принятом на предприятии Положении о льготах и гарантиях и рассказал подробно о новых мерах соцподдержки, действующих с 1 марта 2024 года. Соцпакет внушительный — от единовременных выплат по случаю личных и общих знаменательных дат до поддержки семей работников на постоянной основе, компенсации проезда и питания, а также оплаты абонементов на занятия в спортивных учреждениях города.



Первый вице-президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Виталий Кобзев рассказал собравшимся об уже проделанной работе и планах в рамках реконструкции завода. Только в 2024 году холдингом на эти цели направлено 400 млн рублей. Уже через 2-3 месяца завершатся работы по обеспечению заводчан современными бытовыми помещениями — санузлами, душевыми и раздевалками. Также на территории появятся столовая на 150 мест и гостиница на 30 мест. Во всех производственных зданиях будут заменены системы тепло- и водоснабжения и водоотведения. Произведут ремонт, а частично и полную замену кровли зданий, отремонтируют фасады и кабинеты заводоуправления, заасфальтируют территорию.



Завод «ЮМЭК» полностью обновит здание Инструментального цеха и закончит строительство цеха сборки — он будет общим с новым заводом по производству стеклодеталей «ЗСИ», который мы планируем запустить уже в мае текущего года.



Глава ЮГО Ярослав Куленко дал оценку работы холдинга:

«ФОРЭНЕРГО» — самая социально ориентированная компания Южноуральского городского округа. Только за прошедший год ваши предприятия инвестировали около 40 млн рублей в инфраструктуру города, социально значимые мероприятия и помощь нашим землякам на фронте. Сегодня от каждого из вас во многом зависит работа наших оборонных заводов, а значит — жизни людей», — сказал глава. Без продукции «ЮЗРК ГРУПП» невозможна работа стратегически важных предприятий страны. Ответственное отношение к своим обязанностям — наш долг и перед Отечеством, и перед собой.

В завершение выступления, глава округа призвал всех сотрудников «ФОРЭНЕРГО» исполнить свой гражданский долг — принять участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации. Активность жителей — это прежде всего показатель неравнодушного отношения к будущему нашей Родины. Каждый делает свой выбор за того, кого считает достойным кандидатом, но сделать выбор нужно.



В заключении встречи члены Президиума собрания ответили на вопросы сотрудников о работе компании и заслушали предложения по развитию и улучшению инфраструктуры города.