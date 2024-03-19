Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем окончательном чтении законопроект о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа в границы Арктической зоны РФ.

Законопроект о расширении границ Арктической зоны РФ был внесен в Госдуму правительством РФ 19 января 2024 года и принят в первом чтении 15 февраля. Предлагается внести изменения в закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", включив в состав Арктической зоны РФ Березовский и Белоярский муниципальные районы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Согласно пояснительной записке к документу, принятие законопроекта позволит создать благоприятные условия для развития и освоения Березовского и Белоярского муниципальных районов. Эти районы соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а также схожи с сухопутными территориями Арктической зоны РФ по своим географическим и природно-климатическим характеристикам.

Кроме того, говорится в документе, территория Белоярского и Березовского муниципальных районов привлекательна для инвесторов и застройщиков. Авторы законопроекта добавили, что предлагаемое расширение границ Арктической зоны позволит обеспечить создание дополнительно не менее 247 новых рабочих мест и привлечет более 3,5 млрд рублей частных инвестиций.

Принятыми поправками ко второму чтению предлагается внести изменения в закон "Об особой экономической зоне в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области". По текущему законодательству ОЭЗ в Магадане функционирует до 31 декабря 2025 года. Поправками предлагается продлить срок действия ОЭЗ до 31 декабря 2046 года.

Поручение о продлении срока действия ОЭЗ в Магадане дал президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года.