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Программа конференции "Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство" 19-21 марта

19 марта 2024, 09:10 163 Время чтения ≈ 17 мин
Источник: RusCable.Ru

19 марта

11:00

Официальное открытие выставки Cabex 2024

11:00 - 11:30, конференц-зал Cabex
11:30

Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство»

11:30 - 17:00, конференц-зал Cabex
Организаторы: ОАО «ВНИИКП», МА «Электрокабель», Академия электротехнических наук Российской Федерации.

Организаторы: ОАО «ВНИИКП», МА «Электрокабель», Академия электротехнических наук Российской Федерации.

Информационные партнеры: медиахолдинг «Рускабель», журнал «Кабели и провода», журнал «Электричество», журнал «Первая Миля»
 
Модераторы:
  • В.Г. Мещанов – генеральный директор ОАО «ВНИИКП»
  • Е.Б. Васильев – председатель совета директоров ОАО «ВНИИКП»
  • Н.В. Сахарова – генеральный директор Ассоциации «Электрокабель»
     
11:30 - 11:35
Приветственное слово
представитель Департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ
11:35 - 12:05
Итоги работы кабельной промышленности в 2023 г. Результаты и перспективы
 
М.В. Третьяков
М.В. Третьяков
канд. экон. наук, президент Ассоциации «Электрокабель»
12:05 - 12:30
ФРП как основной инструмент восстановления технологического суверенитета
Д. Ю. Полозов, руководитель проектов 
12:30 - 12:50
Актуальная практика подготовки документов для получения подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ в соответствии с ПП РФ 719
 
Оксана Полянская
Оксана Полянская
руководитель центра «Единое окно» АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ
12:50 - 14:40
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 
12:50 - 13:10
Оптические кабели со специальными свойствами для современных систем и на перспективу
 
И. А. Овчинникова
И. А. Овчинникова
д-р. техн. наук, директор научного направления ОАО «ВНИИКП»
13:10 - 13:30
От идеи до реализации – тренд на инновации
Е. В. Французов, директор по технологии и рационализаторству ООО «ЭМ-Кабель»
13:30 - 13:50
Перспективные кабельные продукты «Ункомтех» для российского рынка
С. Н. Снежко, директор по маркетингу АО «УК «Ункомтех»
13:50 - 14:10
Эффективные ПВХ компаунды в кабеле
Г. В. Карпенко, управляющий партнер АО «Башпласт»
14:10 - 14:40
Кабельно-проводниковая продукция и кабельная арматура со специальными требованиями из отечественных композиционных материалов
Представители АО «Электропровод», АО «Мемотерм-ММ», ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП»
14:40

Перерыв

14:40 - 15:00
15:00

Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство»

15:00 - 17:00
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

15:00 - 15:20
Реальность и мифы о контрафакте в кабельной промышленности
 
Е.Б. Васильев
Е.Б. Васильев
председатель совета директоров ОАО «ВНИИКП»
15:20 - 15:40
Вопросы стандартизации и патентования кабелей в современных условиях
Т.С. Мартыненко, зав. отделением ОАО «ВНИИКП»
15:40 - 16:00
Стандартизация в области кабельных материалов: последние результаты и ближайшие перспективы
А. С. Пронин, зав. лабораторией ОАО «ВНИИКП»
16:00 - 16:20
Актуальные вопросы сертификации кабельной продукции
М. М. Вишнева, генеральный директор АНО по сертификации «Электросерт»
16:20 - 16:40
Российские анализаторы слаботочных симметричных и коаксиальных кабелей как продукции кабельных заводов
ИП Кочеров Андрей Владимирович
16:40 - 17:00
Дискуссия, ответы на вопросы
 

20 марта

11:00

Конференция «Состояние и перспективы развития строительной отрасли в России»

11:00 - 17:45
Организатор: МВК
 

Сессия «Вопросы сегмента строительства и проектирования зданий и сооружений в России»

11:00 - 15:00, конференц-зал Cabex

 

Вопросы для обсуждения: 
  • Развитие нормативной документации и законодательства в сфере строительства
  • Состояние и перспективы развития строительной отрасли
  • Вопросы финансирования отрасли
  • Обучение и подготовка профильных кадров
  • Вопросы пожарной безопасности
  • Технологии и оборудование, технологический суверенитет
  • Жизненный цикл изделий в строительстве
     
К участию приглашены:
  • Александр Юрьевич Неклюдов, руководитель аппарата ассоциации «НОПРИЗ»
  • Дмитрий Евгеньевич Зорин, председатель Комитета по содействию развитию конкурентного рынка свето- и электротехники для строительной отрасли ассоциации «НОПСМ»
11:00 - 11:05
Приветственное слово
 
11:20 - 11:40
Строительный контроль - гарантия безопасности объектов капитального строительства
А. Г. Григорьев, эксперт центра оценки квалификаций, заместитель руководителя департамента строительного контроля ФАУ «Роскапстрой», почетный строитель России
11:40 - 12:00
Актуальное состояние и перспективы развития «зеленого» строительства и ЖКХ в РФ
 
А. А. Бенуж
А. А. Бенуж
советник РААСН, к.т.н., доцент, председатель ТК 366 «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция» на базе НИУ МГСУ, BREEAM оценщик, LEED консультант, DGNB профессио
12:20 - 12:40
Картографическая проекция отрасли строительных материалов. Национальный реестр добросовестных производителей
 
К. К. Плотников
К. К. Плотников
заместитель директора Департамента технического регулирования Ассоциации «Национальное объединение строителей»
12:40 - 13:00
Вопросы пожарной безопасности в связи с изменениями в ФЗ-384. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
 
Д.Г. Пронин
Д.Г. Пронин
канд. техн. наук, заместитель директора департамента градостроительного и технического нормирования «ЦНИИП Минстроя России»
13:00

Перерыв

13:00 - 13:20
13:20

Сессия «Вопросы сегмента проектирования и строительства зданий и сооружений в России»

13:20 - 15:00, конференц-зал Cabex

 

13:20 - 13:50
Жизненный цикл изделий (EPD) в строительстве
 
Е.А. Велиева
Е.А. Велиева
эксперт ГК «Экостандарт», руководитель ключевых проектов отдела сертификации недвижимости
13:50 - 14:20
Маркетинг в сфере строительства и недвижимости — кейсы, тренды и перспективы
 
М. Волковская
М. Волковская
коммерческий директор icontext
14:20 - 14:40
Обзор рынка жилой и нежилой недвижимости в России
 
О. Нарт
О. Нарт
вице-президент по коммерции Ava Group
14:40 - 15:00
Применение и внедрение ПО и IT-технологий, в частности BIM
 
А.Р. Онищук
А.Р. Онищук
руководитель отдела развития цифровых продуктов, Группа «Эталон»
16:00

Сессия «Цифровизация и IT-суверенитет в сегменте проектирования и строительства»

16:00 - 17:45, конференц-зал Cabex

 

Вопросы для обсуждения: 
  • Перспективы цифровизации в строительной отрасли
  • Импортозамещение и отечественное ПО
  • Развитие b2b-маркетплейсов
  • Практика внедрения ПО и цифровых решений в сегменте проектирования и строительства
  • Автоматизация процессов в строительстве и взаимодействия организаций
К участию приглашены:
  • Е. Ю. Бачурин, руководитель проектов, отдел комплексной автоматизации в строительстве «СиСофт Девелопмент»
16:20 - 16:40
Практические кейсы применения ТИМ на строительных площадках. Вызовы импортозамещения
 
М. А. Львовская
М. А. Львовская
заместитель начальника управления по организации проектных работ АО «Мосинжпроект»
16:40 - 17:00
Оперативное управление сроками строительства в девелопменте
 
А.В. Станишевский
А.В. Станишевский
заместитель директора по продукту, ООО «Платформа строительных сервисов»
17:00 - 17:15
Практика применения цифровой исполнительной документации у крупнейших застройщиков
Юлия Аббасова, заместить директора, руководитель внедрения BuildDocs
17:15 - 17:30
Развитие маркетплейсов и электронных торговых площадок по торговле строительными материалами
 
Н.Г. Филатов
Н.Г. Филатов
генеральный директор маркетплейса строительного оборудования «Рывок»
17:30 - 17:45
Опыт внедрения цифровых продуктов в структуре технического заказчика
 
Г. А. Кулябин
Г. А. Кулябин
руководитель проекта строительного консалтинга АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

21 марта

11:00

Конференция «Актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции»

11:00 - 13:30, конференц-зал Cabex
Организатор: МВК

Организатор: МВК



 
11:00 - 11:30
Основные тенденции мирового рынка алюминия
 
Снежана Равлюк
Снежана Равлюк
эксперт, маркетолог Алюминиевой Ассоциации
11:30 - 12:00
Обзор рынков вторичных алюминия и меди
 
В.В. Ковшевный
В.В. Ковшевный
директор НП НСРО «Руслом.ком»
12:00 - 12:15
Обзор рынка. Потенциал импортозамещения и экспортные потенциалы. Развитие марочного ассортимента
 
Д.Н. Баранов
Д.Н. Баранов
главный эксперт, «Сибур»
А.В. Бурасов
А.В. Бурасов
менеджер по продуктовому развитию, «Сибур»
12:15 - 12:30
Эффективное межотраслевое взаимодействие как необходимое условие динамичного развития кабельного рынка
А. В. Солонин, руководитель кабельного направления НПП «Полипластик»
12:30 - 12:45
Дело в грануле. О чем стоит знать
 
Д.В. Тимофеева
Д.В. Тимофеева
руководитель направления материалов для кабельной промышленности «Метаклэй»
12:45 - 13:00
Состояние и перспективы рынка труда в промышленности
 
Егор Егоров
Егор Егоров
руководитель группы по работе с ключевыми клиентами сервиса «Работа.ру»
13:00 - 13:15
Индустриальная маркировка оптоволоконной и кабельно-проводниковой продукции
 
Д. Горелик
Д. Горелик
директор по индустриальной маркировке департамента индустриальной маркировки центра развития перспективных технологий оператора государственной системы маркировки «Честный знак»
13:15 - 13:30
Экомаркировка стройматериалов
 
В. Е. Глущенко
В. Е. Глущенко
эксперт ГК «Экостандарт», менеджер проектов отдела сертификации
13:30 - 13:45
Одиссей:Кабель. IT стандарт систем управления производством кабельной продукции
Одиссеи.jpg
А.С. Еремичев
А.С. Еремичев
директор по развитию производственного сектора компании Odyssey Consulting Group
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Метки: Cabex, ВЫСТАВКА КАБЕКС, ВНИИККП, АЭК
Отрасль: Кабельная промышленность 

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