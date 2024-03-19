Персона года
|11:00
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Официальное открытие выставки Cabex 202411:00 - 11:30, конференц-зал Cabex
|11:30
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Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство»11:30 - 17:00, конференц-зал Cabex
Организаторы: ОАО «ВНИИКП», МА «Электрокабель», Академия электротехнических наук Российской Федерации.
Организаторы: ОАО «ВНИИКП», МА «Электрокабель», Академия электротехнических наук Российской Федерации.
Информационные партнеры: медиахолдинг «Рускабель», журнал «Кабели и провода», журнал «Электричество», журнал «Первая Миля»
Модераторы:
11:30 - 11:35
Приветственное слово
представитель Департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ
11:35 - 12:05
Итоги работы кабельной промышленности в 2023 г. Результаты и перспективы
М.В. Третьяков
канд. экон. наук, президент Ассоциации «Электрокабель»
12:05 - 12:30
ФРП как основной инструмент восстановления технологического суверенитета
Д. Ю. Полозов, руководитель проектов
12:30 - 12:50
Актуальная практика подготовки документов для получения подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ в соответствии с ПП РФ 719
Оксана Полянская
руководитель центра «Единое окно» АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ
12:50 - 14:40
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
12:50 - 13:10
Оптические кабели со специальными свойствами для современных систем и на перспективу
И. А. Овчинникова
д-р. техн. наук, директор научного направления ОАО «ВНИИКП»
13:10 - 13:30
От идеи до реализации – тренд на инновации
Е. В. Французов, директор по технологии и рационализаторству ООО «ЭМ-Кабель»
13:30 - 13:50
Перспективные кабельные продукты «Ункомтех» для российского рынка
С. Н. Снежко, директор по маркетингу АО «УК «Ункомтех»
13:50 - 14:10
Эффективные ПВХ компаунды в кабеле
Г. В. Карпенко, управляющий партнер АО «Башпласт»
14:10 - 14:40
Кабельно-проводниковая продукция и кабельная арматура со специальными требованиями из отечественных композиционных материалов
Представители АО «Электропровод», АО «Мемотерм-ММ», ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП»
|14:40
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Перерыв14:40 - 15:00
|15:00
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Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство»15:00 - 17:00
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
15:00 - 15:20
Реальность и мифы о контрафакте в кабельной промышленности
Е.Б. Васильев
председатель совета директоров ОАО «ВНИИКП»
15:20 - 15:40
Вопросы стандартизации и патентования кабелей в современных условиях
Т.С. Мартыненко, зав. отделением ОАО «ВНИИКП»
15:40 - 16:00
Стандартизация в области кабельных материалов: последние результаты и ближайшие перспективы
А. С. Пронин, зав. лабораторией ОАО «ВНИИКП»
16:00 - 16:20
Актуальные вопросы сертификации кабельной продукции
М. М. Вишнева, генеральный директор АНО по сертификации «Электросерт»
16:20 - 16:40
Российские анализаторы слаботочных симметричных и коаксиальных кабелей как продукции кабельных заводов
ИП Кочеров Андрей Владимирович
16:40 - 17:00
Дискуссия, ответы на вопросы
|11:00
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Конференция «Состояние и перспективы развития строительной отрасли в России»11:00 - 17:45
Организатор: МВК
Сессия «Вопросы сегмента строительства и проектирования зданий и сооружений в России»11:00 - 15:00, конференц-зал Cabex
Вопросы для обсуждения:
11:00 - 11:05
Приветственное слово
11:20 - 11:40
Строительный контроль - гарантия безопасности объектов капитального строительства
А. Г. Григорьев, эксперт центра оценки квалификаций, заместитель руководителя департамента строительного контроля ФАУ «Роскапстрой», почетный строитель России
11:40 - 12:00
Актуальное состояние и перспективы развития «зеленого» строительства и ЖКХ в РФ
А. А. Бенуж
советник РААСН, к.т.н., доцент, председатель ТК 366 «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция» на базе НИУ МГСУ, BREEAM оценщик, LEED консультант, DGNB профессио
12:20 - 12:40
Картографическая проекция отрасли строительных материалов. Национальный реестр добросовестных производителей
К. К. Плотников
заместитель директора Департамента технического регулирования Ассоциации «Национальное объединение строителей»
12:40 - 13:00
Вопросы пожарной безопасности в связи с изменениями в ФЗ-384. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Д.Г. Пронин
канд. техн. наук, заместитель директора департамента градостроительного и технического нормирования «ЦНИИП Минстроя России»
|13:00
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Перерыв13:00 - 13:20
|13:20
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Сессия «Вопросы сегмента проектирования и строительства зданий и сооружений в России»13:20 - 15:00, конференц-зал Cabex
13:20 - 13:50
Жизненный цикл изделий (EPD) в строительстве
Е.А. Велиева
эксперт ГК «Экостандарт», руководитель ключевых проектов отдела сертификации недвижимости
13:50 - 14:20
Маркетинг в сфере строительства и недвижимости — кейсы, тренды и перспективы
М. Волковская
коммерческий директор icontext
14:20 - 14:40
Обзор рынка жилой и нежилой недвижимости в России
О. Нарт
вице-президент по коммерции Ava Group
14:40 - 15:00
Применение и внедрение ПО и IT-технологий, в частности BIM
А.Р. Онищук
руководитель отдела развития цифровых продуктов, Группа «Эталон»
|16:00
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Сессия «Цифровизация и IT-суверенитет в сегменте проектирования и строительства»16:00 - 17:45, конференц-зал Cabex
Вопросы для обсуждения:
16:20 - 16:40
Практические кейсы применения ТИМ на строительных площадках. Вызовы импортозамещения
М. А. Львовская
заместитель начальника управления по организации проектных работ АО «Мосинжпроект»
16:40 - 17:00
Оперативное управление сроками строительства в девелопменте
А.В. Станишевский
заместитель директора по продукту, ООО «Платформа строительных сервисов»
17:00 - 17:15
Практика применения цифровой исполнительной документации у крупнейших застройщиков
Юлия Аббасова, заместить директора, руководитель внедрения BuildDocs
17:15 - 17:30
Развитие маркетплейсов и электронных торговых площадок по торговле строительными материалами
Н.Г. Филатов
генеральный директор маркетплейса строительного оборудования «Рывок»
17:30 - 17:45
Опыт внедрения цифровых продуктов в структуре технического заказчика
Г. А. Кулябин
руководитель проекта строительного консалтинга АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
|11:00
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Конференция «Актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции»11:00 - 13:30, конференц-зал Cabex
Организатор: МВК
Организатор: МВК
11:00 - 11:30
Основные тенденции мирового рынка алюминия
Снежана Равлюк
эксперт, маркетолог Алюминиевой Ассоциации
11:30 - 12:00
Обзор рынков вторичных алюминия и меди
В.В. Ковшевный
директор НП НСРО «Руслом.ком»
12:00 - 12:15
Обзор рынка. Потенциал импортозамещения и экспортные потенциалы. Развитие марочного ассортимента
Д.Н. Баранов
главный эксперт, «Сибур»
А.В. Бурасов
менеджер по продуктовому развитию, «Сибур»
12:15 - 12:30
Эффективное межотраслевое взаимодействие как необходимое условие динамичного развития кабельного рынка
А. В. Солонин, руководитель кабельного направления НПП «Полипластик»
12:30 - 12:45
Дело в грануле. О чем стоит знать
Д.В. Тимофеева
руководитель направления материалов для кабельной промышленности «Метаклэй»
12:45 - 13:00
Состояние и перспективы рынка труда в промышленности
Егор Егоров
руководитель группы по работе с ключевыми клиентами сервиса «Работа.ру»
13:00 - 13:15
Индустриальная маркировка оптоволоконной и кабельно-проводниковой продукции
Д. Горелик
директор по индустриальной маркировке департамента индустриальной маркировки центра развития перспективных технологий оператора государственной системы маркировки «Честный знак»
13:15 - 13:30
Экомаркировка стройматериалов
В. Е. Глущенко
эксперт ГК «Экостандарт», менеджер проектов отдела сертификации
13:30 - 13:45
Одиссей:Кабель. IT стандарт систем управления производством кабельной продукции
А.С. Еремичев
директор по развитию производственного сектора компании Odyssey Consulting Group
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