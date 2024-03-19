11:30

Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство» 11:30 - 17:00, конференц-зал Cabex Организаторы: ОАО «ВНИИКП», МА «Электрокабель», Академия электротехнических наук Российской Федерации. Организаторы: ОАО «ВНИИКП», МА «Электрокабель», Академия электротехнических наук Российской Федерации.

Модераторы: Информационные партнеры: медиахолдинг «Рускабель», журнал «Кабели и провода», журнал «Электричество», журнал «Первая Миля» В.Г. Мещанов – генеральный директор ОАО «ВНИИКП»

– генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Е.Б. Васильев – председатель совета директоров ОАО «ВНИИКП»

Н.В. Сахарова – генеральный директор Ассоциации «Электрокабель»

11:30 - 11:35 Приветственное слово представитель Департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ 11:35 - 12:05 Итоги работы кабельной промышленности в 2023 г. Результаты и перспективы М.В. Третьяков канд. экон. наук, президент Ассоциации «Электрокабель» 12:05 - 12:30 ФРП как основной инструмент восстановления технологического суверенитета Д. Ю. Полозов, руководитель проектов 12:30 - 12:50 Актуальная практика подготовки документов для получения подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ в соответствии с ПП РФ 719 Оксана Полянская руководитель центра «Единое окно» АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ 12:50 - 14:40 ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 12:50 - 13:10 Оптические кабели со специальными свойствами для современных систем и на перспективу И. А. Овчинникова д-р. техн. наук, директор научного направления ОАО «ВНИИКП» 13:10 - 13:30 От идеи до реализации – тренд на инновации Е. В. Французов, директор по технологии и рационализаторству ООО «ЭМ-Кабель» 13:30 - 13:50 Перспективные кабельные продукты «Ункомтех» для российского рынка С. Н. Снежко, директор по маркетингу АО «УК «Ункомтех» 13:50 - 14:10 Эффективные ПВХ компаунды в кабеле Г. В. Карпенко, управляющий партнер АО «Башпласт» 14:10 - 14:40 Кабельно-проводниковая продукция и кабельная арматура со специальными требованиями из отечественных композиционных материалов Представители АО «Электропровод», АО «Мемотерм-ММ», ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП»