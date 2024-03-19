СегментЭНЕРГО получает максимальный бал в рейтинге доверия RTL

Кабельный завод СегментЭНЕРГО достиг максимальной оценки рейтинга RTL на портале ведущего отраслевого СМИ RusCable.Ru и входит в состав лидеров организаций кабельной отрасли.

Рейтинг RTL составляется на основании более чем 30 параметров, таких как оценка активности, порядочности, сервиса, качества продукции компании на рынке, документально подтвержденную инсайдерскую информацию, результаты проверок организаций на качество, проводимых «Электрокабелем», «Честной позицией», EL-Комитетом и определяет надежность, авторитетность, стабильность и уровень доверия к заводу на кабельном рынке.

Данные RTL считаются экспертным мнением редакции RusCable.Ru, но признаны так же службами экономической безопасности, профессионально занимающихся оценкой состояния организаций.

На достижение максимальной оценки кабельного завода СегментЭНЕРГО повлияло: