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СегментЭНЕРГО получает максимальный бал в рейтинге доверия RTL

19 марта 2024, 15:15 161 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО СегментЭнерго
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный завод СегментЭНЕРГО достиг максимальной оценки рейтинга RTL на портале ведущего отраслевого СМИ RusCable.Ru и входит в состав лидеров организаций кабельной отрасли.

Рейтинг RTL составляется на основании более чем 30 параметров, таких как оценка активности, порядочности, сервиса, качества продукции компании на рынке, документально подтвержденную инсайдерскую информацию, результаты проверок организаций на качество, проводимых «Электрокабелем», «Честной позицией», EL-Комитетом и определяет надежность, авторитетность, стабильность и уровень доверия к заводу на кабельном рынке.

Данные RTL считаются экспертным мнением редакции RusCable.Ru, но признаны так же службами экономической безопасности, профессионально занимающихся оценкой состояния организаций.

На достижение максимальной оценки кабельного завода СегментЭНЕРГО повлияло:

  • Высокое качество производимой продукции. Кабели производства СегментЭНЕРГО соответствуют всем стандартам и требованиям безопасности.
  • Собственные разработки. Использование лучших технологий и материалов при производстве кабельно-проводниковой продукции позволило СегментЭНЕРГО создать свои марки и решения в кабельной отрасли.
  • Широкая производимая номенклатура. Изделия СегментЭНЕРГО используются как при строительстве жилищных комплексов, торговых центров, больниц, так и при строительстве объектов энергетической, нефтегазовой, химической, строительстве судов морского и речного флота и многих других.
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Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность 
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