Блочно-модульная подстанция площадью 432 кв.м будет обеспечивать электроэнергией новый производственный комплекс на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». Там планируется запуск производства гексена.

Подстанция представляет собой 16 модулей. Высота здания вместе с крышей около 7 метров. Также предусмотрен цокольный этаж - 2,5 метра. Объект нестандартный, поэтому сборка, транспортировка и монтаж подстанции происходит по частям – отдельно блок-боксы и съемные крыши.

Проект имеет взрывозащищенные характеристики. Каркас блочно-модульных зданий обшивается сендвич-панелями, затем на них устанавливается профлист для гашения ударной волны. В подстанции установлены камеры высокого напряжения, силовые трансформаторы, низковольтное оборудование, щиты собственных нужд. Также среди дополнительных опций – системы кондиционирования, пожаротушения, защиты освещения, обогрева, охраны пожарной системы, источник бесперебойного питания.

Александр Горелов, генеральный директор ЧЭАЗ: