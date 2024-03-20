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Блочно-модульная подстанция площадью 432 кв.м будет обеспечивать электроэнергией новый производственный комплекс на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». Там планируется запуск производства гексена.
Подстанция представляет собой 16 модулей. Высота здания вместе с крышей около 7 метров. Также предусмотрен цокольный этаж - 2,5 метра. Объект нестандартный, поэтому сборка, транспортировка и монтаж подстанции происходит по частям – отдельно блок-боксы и съемные крыши.
Проект имеет взрывозащищенные характеристики. Каркас блочно-модульных зданий обшивается сендвич-панелями, затем на них устанавливается профлист для гашения ударной волны. В подстанции установлены камеры высокого напряжения, силовые трансформаторы, низковольтное оборудование, щиты собственных нужд. Также среди дополнительных опций – системы кондиционирования, пожаротушения, защиты освещения, обогрева, охраны пожарной системы, источник бесперебойного питания.
Александр Горелов, генеральный директор ЧЭАЗ:
«ЧЭАЗ – одно из немногих предприятий в России, которое имеет полный цикл производства комплектных трансформаторных подстанций и изготавливает их под ключ с учетом индивидуальных требований заказчика. Мы можем спроектировать и собрать как небольшую одномодульную подстанцию, так и целый городок».
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