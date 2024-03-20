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ЧЭАЗ реализует масштабный электротехнический проект для предприятия "Нижнекамскнефтехим"

20 марта 2024, 14:00 318 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Чебоксарский электроаппаратный завод
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Фото: АО «ЧЭАЗ»

Фото: АО «ЧЭАЗ»

Блочно-модульная подстанция площадью 432 кв.м будет обеспечивать электроэнергией новый производственный комплекс на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». Там планируется запуск производства гексена.

Подстанция представляет собой 16 модулей. Высота здания вместе с крышей около 7 метров. Также предусмотрен цокольный этаж - 2,5 метра. Объект нестандартный, поэтому  сборка, транспортировка и монтаж подстанции происходит по частям – отдельно блок-боксы и съемные крыши.  
Проект имеет взрывозащищенные характеристики. Каркас блочно-модульных зданий обшивается сендвич-панелями, затем на них устанавливается профлист для гашения ударной волны. В подстанции установлены камеры высокого напряжения, силовые трансформаторы, низковольтное оборудование, щиты собственных нужд. Также среди дополнительных опций – системы кондиционирования, пожаротушения, защиты освещения, обогрева, охраны пожарной системы, источник бесперебойного питания.

Александр Горелов, генеральный директор ЧЭАЗ:

«ЧЭАЗ – одно из немногих предприятий в России, которое имеет полный цикл производства комплектных трансформаторных подстанций и изготавливает их под ключ с учетом индивидуальных требований заказчика. Мы можем спроектировать и собрать как небольшую одномодульную подстанцию, так и целый городок».

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Метки: ЧЭАЗ, НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность 
CHAZ
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