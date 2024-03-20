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КЗ СегментЭнерго приглашает на 40-й форум компании ЭТМ

20 марта 2024, 13:45 302 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО СегментЭнерго
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4 апреля на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» компания ЭТМ проведет 40-й Форум электротехники и инженерных систем.

Одно из ключевых отраслевых мероприятий в регионе будет интересно как для профильных сотрудников предприятий, так и частных профессионалов в сфере монтажа: электрикам, сантехникам, специалистам по системам безопасности, HVAC. А также тем, кто руководит, проектирует, выбирает технические решения, бюджетирует, закупает, монтирует и ремонтирует оборудование.

В рамках Форума пройдут мастер-классы для специалистов электромонтажных организаций и частных профессионалов.

Стенд КЗ СегментЭнерго №30 в секторе СБ и СКС.

Будут представлены:

  • Образцы производимых изделий
  • Обновленные инструкции по монтажу ОКЛ СегментЛАЙН
  • Каталоги решений для структурированных кабельных систем СегментЛАН
    и другие

Технические специалисты КЗ СегментЭнерго смогут на месте ответить на любые вопросы и проконсультировать в выборе лучшего решения.

Зарегистрироваться на мероприятие вы можете по ссылке: https://skills.etm.ru/forum-ekt24

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Метки: ЭТМ ФОРУМ, СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 
SEGM
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