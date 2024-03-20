КЗ СегментЭнерго приглашает на 40-й форум компании ЭТМ

Персона года
4 апреля на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» компания ЭТМ проведет 40-й Форум электротехники и инженерных систем.
Одно из ключевых отраслевых мероприятий в регионе будет интересно как для профильных сотрудников предприятий, так и частных профессионалов в сфере монтажа: электрикам, сантехникам, специалистам по системам безопасности, HVAC. А также тем, кто руководит, проектирует, выбирает технические решения, бюджетирует, закупает, монтирует и ремонтирует оборудование.
В рамках Форума пройдут мастер-классы для специалистов электромонтажных организаций и частных профессионалов.
Стенд КЗ СегментЭнерго №30 в секторе СБ и СКС.
Будут представлены:
Технические специалисты КЗ СегментЭнерго смогут на месте ответить на любые вопросы и проконсультировать в выборе лучшего решения.
Зарегистрироваться на мероприятие вы можете по ссылке: https://skills.etm.ru/forum-ekt24
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