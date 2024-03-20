В Воронежской области намерены построить 15 ЭЗС в 2024 году

Власти Воронежской области построят в 2024 году 15 электрических заправочных станций (ЭЗС), что на 65% увеличит общее число работающих в регионе ЭЗС. В первую очередь их будут создавать вдоль трассы М-4 "Дон", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В нашем регионе уже зарегистрировано 1 657 электрокаров, за последние два года мы установили 23 быстрые электрические зарядные станции. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов появятся еще 15 ЭЗС. Отдельно обратил внимание коллег, что такие электрические станции должны появляться в первую очередь вдоль трассы М-4 "Дон", - написал он.

Гусев отметил, что в регионе будет расти число электрокаров и ЭЗС, поэтому поручил проработать возможность установки заправочных электрических станций на действующих автомобильных заправочных станциях. "Нужно уже сейчас понимать энергетические возможности и мощности", - написал Гусев.