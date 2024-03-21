В утвержденную приказом Министерства энергетики РФ от 30.11.2023 № 1095 Схему и программу развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы включен прогноз потребления электрической энергии и мощности и основные технические решения по развитию энергосистемы Ростовской области.

В соответствии с разработанным АО «СО ЕЭС» прогнозом, к 2029 году в Ростовской энергосистеме планируется увеличение потребления электрической энергии до 21 977 млн кВт ч со среднегодовым темпом прироста – 1,2 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 3 385 МВт со среднегодовым повышением уровня на 0,1 %.

Вводы новых генерирующих мощностей на электростанциях предусматриваются в объеме 589 МВт, в том числе: на ТЭС – 489 МВт, на ВЭС – 100 МВт. Наиболее крупные из них – ввод Вербной ВЭС установленной мощностью 100 МВт в 2025 году и комплексная замена в 2028 году конденсационных паровых турбин третьего и четвертого блока Новочеркасской ГРЭС (540 МВт) на теплофикационные паровые и газовые турбины (489 МВт) с комплексной заменой генераторов.

Согласно СиПР ЭЭС, также запланирована модернизация Цимлянской ГЭС с увеличением мощности с 211,5 МВт до 214 МВт со сроком реализации в 2026 году.

Для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений и обеспечения прогнозного потребления электроэнергии планируется реконструкция и строительство объектов электросетевого хозяйства.

В частности, предусматривается реконструкция ПС 110 кВ АС1 с заменой двух трансформаторов 10 МВА каждый на два трансформатора мощностью по 25 МВА каждый, реконструкция ПС 110 кВ АС12 с заменой двух трансформаторов мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора мощностью 16 МВА каждый.

Кроме того, запланирована реконструкция ПС 110 кВ АС11 с заменой двух трансформаторов мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора мощностью по 25 МВА.

Также предусмотрена реконструкция подстанций 110 кВ Р17 и БТ1 с заменой на каждом энергообъекте двух трансформаторов мощностью по 25 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА и реконструкция ПС 110 кВ Чалтырь, где будет проведена замена трансформаторов мощностью 16 МВА и 25 МВА на трансформаторы мощностью 40 МВА каждый.

Планируется реконструкция ПС 110 кВ Центральная с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА и 7,5 МВА на два трансформатора мощностью по 16 МВА каждый.

Всего в период 2024-2029 гг. намечается ввод в работу 404 МВА трансформаторной мощности.

«Ростовская область является энергоизбыточной, обеспечивая перетоки электроэнергии в соседние регионы. Тем не менее, в энергосистеме интенсивно развивается ветрогенерация и специалисты Системного оператора вносят свой заметный вклад в процесс интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечение их надёжного функционирования. Только за последние пять лет установленная мощность ВИЭ электростанций в Ростовской области увеличилась на 607,3 МВт, а в ближайшие два года она вырастет еще на 100 МВт, - прокомментировал директор Филиала АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ Александр Кириченко.

Действующая модель планирования перспективного развития отрасли введена 1 января 2023 года в соответствии с поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В спектр задач Системного оператора включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики сроком на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на ближайшие 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети напряжением 110 кВ и выше. Передача функций разработки СиПР ЭЭС Системному оператору направлена на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.