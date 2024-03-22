АО «Мемотерм-ММ» с гордостью объявляет о своем достижении - мы стали призерами конкурса "Лучший инновационный продукт 2024" на крупнейшей выставке кабельной промышленности Cabex. Наши формовые детали признаны передовым достижением кабельно-проводниковой отрасли! Хотим отметить, что второй год подряд наши изделия побеждают в данном конкурсе! И это является истинным подтверждением нашего качества, технологий и превосходства в индустрии.

Формовые детали привлекли внимание жюри и экспертов кабельной выставки потенциалом для применения в широком спектре отраслей, отсутствием отечественных аналогов и, конечно, техническими параметрами и своими уникальными свойствами.

Мы хотели бы выразить огромную благодарность организаторам и жюри конкурса "Лучший инновационный продукт"! Это признание значит для нас многое и стимулирует нас продолжать двигаться вперед, воплощая новые идеи в реальность.