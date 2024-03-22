Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

АО "Мемотерм-ММ" - призер конкурса "Лучший инновационный продукт-2024"

22 марта 2024, 13:30 340 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО Мемотерм-ММ
Авторы и источники / Правообладателям

АО «Мемотерм-ММ» с гордостью объявляет о своем достижении - мы стали призерами конкурса "Лучший инновационный продукт 2024" на крупнейшей выставке кабельной промышленности Cabex. Наши формовые детали признаны передовым достижением кабельно-проводниковой отрасли! Хотим отметить, что второй год подряд наши изделия побеждают в данном конкурсе! И это является истинным подтверждением нашего качества, технологий и превосходства в индустрии.

Формовые детали привлекли внимание жюри и экспертов кабельной выставки потенциалом для применения в широком спектре отраслей, отсутствием отечественных аналогов и, конечно, техническими параметрами и своими уникальными свойствами.

Мы хотели бы выразить огромную благодарность организаторам и жюри конкурса "Лучший инновационный продукт"! Это признание значит для нас многое и стимулирует нас продолжать двигаться вперед, воплощая новые идеи в реальность.

Обсудить на форуме
Метки: МЕМОТЕРМ-ММ, Cabex-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
MRMM
7.76

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Выставка Cabex
Другие новости сюжета:
15.03.2024
Компания GENESIS — участник выставки Cabex 2024
19.03.2024
Первый день работы Cabex 2024: открытие выставки и вручение премии "Персона года"
11.03.2024
Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приглашает посетить свой стенд на выставке Cabex-2024
14.03.2024
Оптические сборки представит завод СПЕЦКАБЕЛЬ на выставке СABEX
19.03.2024
Программа конференции "Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство" 19-21 марта
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+