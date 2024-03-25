Ведущий российский компаундер впервые провел крупнейшую в России выставку кабельно-проводниковой продукции в новом статусе – полномочного члена «Международной Ассоциации «Электрокабель». Сертификат о членстве представители НПП «ПОЛИПЛАСТИК» получили на открытии выставки.

За три дня Cabex 2024, которая прошла с 19 по 21 марта в ЦВК «Экспоцентр», специалисты НПП «ПОЛИПЛАСТИК» провели несколько десятков встреч и консультаций.

«Общее количество посетителей стенда компании по сравнению с Cabex 2023 увеличилось значительно. И при этом в разы выросла эффективность диалога с компаниями кабельной отрасли. Мы обсудили ряд новых проектов, наметили дорожные карты, получили интересные запросы», – отметила по итогам выставки Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам Торгового дома «Полипластик», руководитель Отдела развития рынка.

Во второй день выставки на стенде НПП «ПОЛИПЛАСТИК» прошло неформальное мероприятие для участников Cabex 2024: ведущий российский компаундер пригласил кабельщиков на тематический торт, который украшала кабельная катушка. Так компания отметила свое вступление в Ассоциацию Электрокабель, которое является серьезным шагом для дальнейшего развития взаимодействия с кабельной отраслью.

Сегодня в портфеле НПП «ПОЛИПЛАСТИК» порядка 10 марок, разработанных специально для кабельной отрасли. В том числе, материалы для изоляции нефтепогружного кабеля, ТЭП для изоляции и оболочек проводов типа КГТП, марки для вспененной изоляции, полупроводниковые материалы для изоляции и наружной оболочки кабелей. Ведется активная работа над новыми проектами.

В НПП «ПОЛИПЛАСТИК» уверены, что кабельный рынок РФ имеет большой потенциал, в том числе и в области разработки и внедрения в производство отечественных полимерных композиционных материалов. И ведущий российский компаундер намерен серьезно наращивать свое присутствие в данном сегменте.