Специалисты АО «СО ЕЭС» проводят серию лекций для студентов первого курса магистратуры кафедры электроэнергетических систем Национального исследовательского университета «МЭИ» основной профессиональной образовательной программы «Управление режимами работы электроэнергетических систем». Лекции проводятся в рамках обучения по разработанной совместно с вузом дисциплине «Технологические основы управления режимами».

Лекции специалистов АО «СО ЕЭС» проводятся три раза в течение семестра: 12, 19 марта и 16 мая 2024 года на базе Центра подготовки персонала АО «СО ЕЭС». В рамках первого дня обучения студенты прослушали лекции «Оперативно-диспетчерское и оперативно-технологическое управление. Функции и задачи АО «СО ЕЭС» начальника Службы развития и технического перевооружения АО «СО ЕЭС» Сергея Кушнира, «Основные параметры ЕЭС России. Управление электроэнергетическим режимом работы ЕЭС России» руководителя Центра подготовки персонала АО «СО ЕЭС» Ивана Пыхова, Начальник Службы оперативного планирования режимов АО «СО ЕЭС» Алексей Колесников рассказал будущим энергетикам о краткосрочном планировании электроэнергетического режима работы ЕЭС России. Заместитель главного диспетчера по режимам АО «СО ЕЭС» Владимир Дьячков познакомил учащихся с требованиями к устойчивости энергосистем и принципами определения максимально допустимых перетоков и аварийно допустимых перетоков в контролируемых сечениях.

В ходе первого лекционного дня студенты также посетили Центр подготовки персонала, где Иван Пыхов рассказал гостям о том, как организована в компании профессиональная подготовка диспетчеров, как проходят противоаварийные тренировки, а также познакомил их с современными тренажерами и программно-аппаратными комплексами, используемыми в оперативно-диспетчерском управлении.

Во второй учебный день для магистрантов НИУ «МЭИ» лекции на темы «Противоаварийная автоматика энергосистем» и «Регулирование частоты ЕЭС России. Режимная автоматика», провели заместитель главного диспетчера по режимам Владимир Дьячков и начальник Службы противоаварийной и режимной автоматики Евгений Сацук. Запланированы также лекции, посвященные дистанционному управлению энергообъектами из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС», автоматизированным системам диспетчерского управления, применению стандартов CIM в задачах информационного обмена между субъектами электроэнергетики и взаимодействию с энергосистемами иностранных государств и зарубежными системными операторами. Лекторами выступят заместитель начальника Оперативно-диспетчерской службы Сергей Жарков, начальник Службы развития и сопровождения технологических систем Евгений Малахов, начальник Службы информационной модели Николай Беляев и заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС Дмитрий Афанасьев.

«Проведение серии лекций специалистами нашей компании в рамках обучения дисциплине «Технологические основы управления режимами» – важная часть совместной работы Системного оператора и НИУ «МЭИ» по подготовке будущих специалистов-энергетиков. Мы внедряем практико-ориентированный подход к образовательному процессу для того, чтобы уже на этапе вузовского обучения будущие молодые профессионалы представляли себе, с какими задачами им придется столкнуться в работе, и были максимально подготовлены к их решению», – отметила член Правления, директор по персоналу АО «СО ЕЭС» Байрта Первеева.

Проведение лекций работниками АО «СО ЕЭС» в соответствии с программой совместно разработанной учебной дисциплины организовано в рамках соглашения о сотрудничестве между НИУ «МЭИ» и Системным оператором. Соглашение было подписано Председателем Правления АО «СО ЕЭС» Федором Опадчим и ректором НИУ «МЭИ» Николаем Рогалевым 14 октября 2021 года на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Документ предусматривает сотрудничество по подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ.