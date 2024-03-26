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ЧЭАЗ разработал новые комплектные распределительные устройства

26 марта 2024, 15:30 296 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Чебоксарский электроаппаратный завод
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Фото: АО «ЧЭАЗ»

Фото: АО «ЧЭАЗ»

В рамках НИОКР ЧЭАЗ разработал новые комплектные распределительные устройства серии КРУ-300ВМ. Данное оборудование предназначено для приема и распределения электрической энергии в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинальным напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нейтралью.

КРУ-300ВМ применяются в качестве распределительных устройств напряжением 6(10) кВ на трансформаторных и распределительных подстанциях промышленных объектов, городских электрических сетей, нефтегазовой отрасли.

Отличительные особенности новых КРУ:

  • металлический корпус из оцинкованной стали и высококачественное порошково-полимерное покрытие фасадных элементов делают конструкцию надежной и долговечной, а поперечное относительно сборных шин расположение коммутационных аппаратов – компактной;
  • компактность КРУ-300ВМ обеспечивает возможность их размещения в небольших помещениях или подстанциях, полностью собранных на заводе;
  • подключение силовых кабелей осуществляется со стороны фасада или тыльной стороны шкафа;
  • все органы управления расположены на передней панели, что упрощает эксплуатацию;
  • удобная индикация аппаратов главных цепей;
  • наличие смотровых окон для обзора внутреннего пространства шкафа и визуального контроля за положением заземляющих ножей заземлителя;
  • применение трехпозиционных разъединителей и выключателей нагрузки серии SL12 и вакуумных выключателей ISM15_ Shell_2; ISM15_ LD_8;  быстродействующих выключателей ISM15_ Shell_FT2 обеспечивают надежную работу КРУ -300 ВМ.
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Метки: РАЗРАБОТКИ, НИОКР, ЧЭАЗ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика 
CHAZ
0.89

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