В рамках НИОКР ЧЭАЗ разработал новые комплектные распределительные устройства серии КРУ-300ВМ. Данное оборудование предназначено для приема и распределения электрической энергии в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинальным напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нейтралью.

КРУ-300ВМ применяются в качестве распределительных устройств напряжением 6(10) кВ на трансформаторных и распределительных подстанциях промышленных объектов, городских электрических сетей, нефтегазовой отрасли.

Отличительные особенности новых КРУ: