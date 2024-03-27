Делегация АО «Марпосадкабель» во главе с генеральным директором Кочеихиным Ю. Е. в торжественной обстановке получили официальный сертификат полномочного члена некоммерческого партнерства производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель» (НП «Ассоциация «Электрокабель»).

Церемония проходила на стенде Ассоциации "Электрокабель". Сертификат вручили президент АЭК Максим Третьяков и генеральный директор Ассоциации Наталья Сахарова.

Руководители и специалисты АО «Марпосадкабель» посетили Cabex 2024 с целью ознакомления с новинками на российском рынке кабельно-проводниковой продукции и проведения прямых деловых переговоров и встреч.