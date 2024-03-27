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  • АО "Марпосадкабель" на Cabex 2024 получили официальный сертификат члена Ассоциации "Электрокабель"

АО "Марпосадкабель" на Cabex 2024 получили официальный сертификат члена Ассоциации "Электрокабель"

27 марта 2024, 13:50 263 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО Марпосадкабель
Авторы и источники / Правообладателям

Делегация АО «Марпосадкабель» во главе с генеральным директором Кочеихиным Ю. Е. в торжественной обстановке получили официальный сертификат полномочного члена некоммерческого партнерства производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель» (НП «Ассоциация «Электрокабель»).

Церемония проходила на стенде Ассоциации "Электрокабель". Сертификат вручили президент АЭК Максим Третьяков и генеральный директор Ассоциации Наталья Сахарова.

Руководители и специалисты АО «Марпосадкабель» посетили Cabex 2024 с целью ознакомления с новинками на российском рынке кабельно-проводниковой продукции и проведения прямых деловых переговоров и встреч.

Прежде всего, это свидетельство развития нашего предприятия в качестве отечественного производителя кабельной продукции и признание нашей деятельности специалистами отрасли. Это поможет нам и нашим клиентам предлагать на рынке систем безопасности и связи кабельную продукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам. А значит, даст нам уверенно совершенствоваться и развиваться дальше.

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Метки: МАРПОСАДКАБЕЛЬ, CABEX, АЭК
Отрасль: Кабельная промышленность 
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