Персона года
Делегация АО «Марпосадкабель» во главе с генеральным директором Кочеихиным Ю. Е. в торжественной обстановке получили официальный сертификат полномочного члена некоммерческого партнерства производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель» (НП «Ассоциация «Электрокабель»).
Церемония проходила на стенде Ассоциации "Электрокабель". Сертификат вручили президент АЭК Максим Третьяков и генеральный директор Ассоциации Наталья Сахарова.
Руководители и специалисты АО «Марпосадкабель» посетили Cabex 2024 с целью ознакомления с новинками на российском рынке кабельно-проводниковой продукции и проведения прямых деловых переговоров и встреч.
Прежде всего, это свидетельство развития нашего предприятия в качестве отечественного производителя кабельной продукции и признание нашей деятельности специалистами отрасли. Это поможет нам и нашим клиентам предлагать на рынке систем безопасности и связи кабельную продукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам. А значит, даст нам уверенно совершенствоваться и развиваться дальше.
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