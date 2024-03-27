К 2030 году в России будет сформирована квантовая индустрия

Госкорпорация «Росатом» и научные коллективы, созданные в рамках правительственной дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления», продолжат работу в рамках нового федерального проекта «Квантовые технологии» как компонента Нацпроекта «Экономика данных».

Федеральный проект придет на смену квантовой дорожной карте, рассчитанной до конца 2024 года, координатором которой выступает Росатом. Стратегической целью нового программного документа станет создание к 2030 году квантовой индустрии, активными действующими лицами которой будут выступать не только ученые и специалисты, но также предприниматели и широкий круг будущих потребителей квантовых технологий.

Об этом рассказала директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева в ходе сессии «Квантовые технологии: синергетические эффекты будущего», прошедшей в рамках Международного форума «АТОМЭКСПО-2024», который завершил свою работу накануне.

На момент утверждения дорожной карты в 2020 году работа по ее реализации началась в условиях существенного отставания России в квантовой сфере. Но усилия академических структур, университетов и институтов развития при поддержке Росатома позволили вырваться из «ловушки отставания».

Если на старте работы в России имелся прототип лишь 2-кубитного квантового процессора, то в начале 2024 года было объявлено о создании 25-кубитного квантового компьютера на нейтральных атомах и 20-кубитного на ионах в ловушках, а вскоре планируется представить 50-кубитный отечественный квантовый компьютер. Также следует учесть, что, наряду с количеством кубитов, мощность квантового компьютера определяется их качеством – уровнем неточности при выполнении операций. В вычислителях, разрабатываемых Росатомом, такая ошибка является низкой, что позволяет уже сейчас успешно тестировать на них практически значимые алгоритмы.

Эти достижения стали возможными благодаря скоординированной совместной работе в рамках дорожной карты сильных научных групп как из числа ученых РФ, так и соотечественников – авторитетных ученых, которые вернулись из-за рубежа и открыли в нашей стране собственные лаборатории. В настоящий момент в реализацию дорожной карты вовлечено более 1000 человек, в т.ч. 500 ученых. В частности, общими усилиями развивается квантовая инфраструктура, реализуются исследовательские мероприятия, образовательные проекты, расширяется квантовая экосистема в целом.