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  • Специалисты IEK GROUP представили новый стандарт компетенции "Электромонтаж" экспертам из БРИКС+

Специалисты IEK GROUP представили новый стандарт компетенции "Электромонтаж" экспертам из БРИКС+

28 марта 2024, 15:45 264 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Группа компаний IEK
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Эксперты из более чем 10 стран БРИКС+ одобрили новую спецификацию компетенции «Электромонтаж», модератором которой стала IEK GROUP. Стандарт компетенции был представлен на профильной Международной проектной сессии, которая проводилась при поддержке Агентства развития профессий и навыков, а также Международной цифровой платформы развития навыков и профессий.

Одним из главных положений нового международного стандарта является упор на цифровые навыки специалиста: настройку программируемых логических реле и контроллеров, работу с цифровым электроприводом и человеко-машинным интерфейсом. Фактически современный электрик работает с устройствами, входящими в малую пирамиду автоматизации, то есть создает не просто электроустановку, а электротехнические инженерные комплексы.

Концепцию поддержали специалисты из Бразилии и Ирана. Бразильский эксперт Карлос Леотте Брис отметил, что от цифровых навыков специалиста «во многом зависят комфорт, экономичность и гибкость электротехнических решений». По словам представителя Ирана Хамеда Гханбари, новый стандарт можно применять в большинстве стран благодаря тому, что любое устройство программируется с опорой на международные языки МЭК.

Специалисты Академии BRICS, расположенной в Китае, признали «цифровой электромонтаж» компетенцией будущего и выразили желание опробовать его в своих странах в качестве обмена опытом.

Эксперты Международной сессии и специалисты IEK GROUP также запланировали проведение образовательных семинаров. Они пройдут в апреле 2024 года в формате Skill Camp. Кроме того, на финале VII Открытого чемпионата электриков IEK в Москве будут организованы международные соревнования. Задания для всех конкурсантов будут соответствовать новому международному стандарту компетенции «Электромонтаж».

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Метки: IEK GROUP, БРИКС
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.87

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