Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Богословский кабельный завод" приглашает посетить свой стенд на выставке НЕФТЕГАЗ-2024

28 марта 2024, 17:15 239 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Богословский кабельный завод
Авторы и источники / Правообладателям

ООО «Богословский кабельный завод» станет участником ежегодной международной выставки Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса («НЕФТЕГАЗ-2024»), где представит совместную экспозицию с ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель».

Выставка и форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли, именно здесь представлены все новейшие разработки, встречаются производители и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся самые значимые деловые мероприятия.

Дата проведения: 15-18 апреля 2024
Часы работы: 15 – 17 апреля: с 10:00 до 18:00, 18 апреля: с 10:00 до 16:00

Адрес проведения: г. Москва, ЦВК «Эскпоцентр» (м. «Выставочная», «Деловой центр»)
Расположение выставочного стенда: Павильон 8, зал 2, стенд 82А10

Для посещения требуется:

  • Пройти онлайн-регистрацию https://www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/
  • Получить онлайн-билет;
  • Обменять билет на бейдж посетителя на стойке регистрации.


На стенде Вы получите все необходимые консультации и с помощью сотрудников найдёте решение по поставке кабельно-проводниковой продукции для своего предприятия.

Контактные телефоны: +7 912 04 06 867 Алексей Лобанов

Обсудить на форуме
Метки: БОГОСЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, НЕФТЕГАЗ-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
BGKZZ
5.12

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
28.03.2024
1,8 тыс. единиц оборудования отремонтируют ростовские энергетики на подстанциях 35-110 кВ
28.03.2024
В Тверской области создадут первое в России производство канатных дорог
28.03.2024
"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией новый проект крупнейшего производителя молока в Ленинградской области
28.03.2024
В Засвияжском районе Ульяновска потратят 705,3 млн на строительство поликлиники
28.03.2024
Около 300 млн рублей направят на архитектурную подсветку зданий к 650-летию Кирова
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно