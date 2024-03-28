Персона года
ООО «Богословский кабельный завод» станет участником ежегодной международной выставки Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса («НЕФТЕГАЗ-2024»), где представит совместную экспозицию с ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель».
Выставка и форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли, именно здесь представлены все новейшие разработки, встречаются производители и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся самые значимые деловые мероприятия.
Дата проведения: 15-18 апреля 2024
Часы работы: 15 – 17 апреля: с 10:00 до 18:00, 18 апреля: с 10:00 до 16:00
Адрес проведения: г. Москва, ЦВК «Эскпоцентр» (м. «Выставочная», «Деловой центр»)
Расположение выставочного стенда: Павильон 8, зал 2, стенд 82А10
Для посещения требуется:
На стенде Вы получите все необходимые консультации и с помощью сотрудников найдёте решение по поставке кабельно-проводниковой продукции для своего предприятия.
Контактные телефоны: +7 912 04 06 867 Алексей Лобанов
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