ООО «Богословский кабельный завод» станет участником ежегодной международной выставки Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса («НЕФТЕГАЗ-2024»), где представит совместную экспозицию с ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель».



Выставка и форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли, именно здесь представлены все новейшие разработки, встречаются производители и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся самые значимые деловые мероприятия.



Дата проведения: 15-18 апреля 2024

Часы работы: 15 – 17 апреля: с 10:00 до 18:00, 18 апреля: с 10:00 до 16:00



Адрес проведения: г. Москва, ЦВК «Эскпоцентр» (м. «Выставочная», «Деловой центр»)

Расположение выставочного стенда: Павильон 8, зал 2, стенд 82А10



Для посещения требуется:

Пройти онлайн-регистрацию https://www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/

Получить онлайн-билет;

Обменять билет на бейдж посетителя на стойке регистрации.



На стенде Вы получите все необходимые консультации и с помощью сотрудников найдёте решение по поставке кабельно-проводниковой продукции для своего предприятия.



Контактные телефоны: +7 912 04 06 867 Алексей Лобанов