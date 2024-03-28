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Филиал "Россети" - МЭС Юга обновит разъединители на высоковольтных подстанциях Кубани

28 марта 2024, 16:00 252 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга приступил к ремонту 166 единиц оборудования на 18 подстанциях 220-500 кВ. Это повысит надежность электроснабжения потребителей Краснодарского края, в т.ч. предприятий пищевой промышленности.

Разъединители являются коммутационным оборудованием. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования на открытых распределительных устройствах подстанций.

На Черноморском побережье отремонтируют 29 единиц оборудования на подстанциях 220 кВ «Шепси», «Восточная», «Кирилловская». Особое внимание будет уделено самым мощным питающим центрам – подстанциям 500 кВ «Тихорецк» – 15 шт., «Центральная» – 21 шт. и «Кубанская» – 23 шт.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 
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