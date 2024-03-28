Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга приступил к ремонту 166 единиц оборудования на 18 подстанциях 220-500 кВ. Это повысит надежность электроснабжения потребителей Краснодарского края, в т.ч. предприятий пищевой промышленности.

Разъединители являются коммутационным оборудованием. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования на открытых распределительных устройствах подстанций.

На Черноморском побережье отремонтируют 29 единиц оборудования на подстанциях 220 кВ «Шепси», «Восточная», «Кирилловская». Особое внимание будет уделено самым мощным питающим центрам – подстанциям 500 кВ «Тихорецк» – 15 шт., «Центральная» – 21 шт. и «Кубанская» – 23 шт.