Калининградские власти предусматривают строительство железнодорожной ветки к новому курорту "Белая дюна" на берегу Балтийского моря в плане развития инфраструктуры, связанной с ним. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор области Антон Алиханов на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".

"По предварительным подсчетам, расходы на инфраструктуру составят чуть больше 37 млрд рублей. Это цены 2023 года. Сюда, правда, включена еще достаточно большая сумма, это 19,6 млрд рублей на строительство железнодорожной ветки к этому курорту", - сказал Алиханов.

Проектирование и создание всей необходимой инженерной инфраструктуры нового курорта предполагается осуществить до 2030 года. Сама инвестиционная стадия со стороны частных инвесторов, проектирование и строительство гостиничных и санаторно-курортных комплексов будет осуществлена до конца 2033 года, добавил губернатор.

Власти Калининградской области рассчитывают, что среднегодовая загруженность курорта составит порядка 70%. "Планируемый номерной фонд мы оцениваем сейчас на данном этапе почти в 10,5 тыс. единиц. Будет создано 17,8 тыс. новых рабочих мест, турпоток этот курорт сможет принять 1 млн 100 тыс. человек ежегодно. Ожидаемая загруженность курорта в летний сезон будет высокой, 90 и выше процентов. При этом исходим из того, что в зимний сезон она не снизится ниже 45%, таким образом среднегодовая загруженность должна составить не менее 70%", - сказал Алиханов. Планируемый номерной фонд гостиниц на курорте на данном этапе оценивается почти в 10,5 тыс. единиц. С вводом курорта будет создано 17,8 тыс. новых рабочих мест, уточнил глава региона.

Губернатор также уточнил, что к лету 2024 года будет завершена велодорожка на Куршской косе. По словам главы региона, посещаемость Калининградской области с целью туризма ежегодно растет, в среднем на 10%. По итогам 2023 года она превысила 2 млн человек.

"Доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в нашем ВРП по итогам 2021 года составила 3,7%, это почти 25 млрд рублей. Этим проектом предусмотрено строительство многофункциональных санаторно-курортных комплексов, открытых бассейнов с морской и термальной водой, что позволит сделать этот курорт круглогодичным. И размещение в границах рассматриваемой территории иных точек притяжения. Это в том числе променад, парк развлечений, аквапарк, инфраструктура для водных видов спорта", - пояснил губернатор, представляя проект курорта "Белая дюна".

Он добавил, что курорт предполагается разместить на 35 земельных участках общей площадью 479 га. "Все эти участки принадлежат региону. Уникальность территории - это широкая береговая линия, протяженность ее больше 5 км, при этом она достаточно широкая, местами даже до 300 м", - сказал Алиханов.

О курорте

Новый интегрированный курорт "Белая дюна" планируется развернуть на берегу Балтийского моря в Калининградской области в рамках проекта "Курорты пяти морей". На новом курорте планируется строительство гостиниц на 3 тыс. номеров, что позволит увеличить общий номерной фонд отелей области на 30%. Якорной точкой курорта станет большой открытый бассейн с подогреваемой морской водой на берегу моря. С открытием курорта в туристической отрасли региона создадут около 6,1 тыс. новых рабочих мест.

По данным калининградских властей, для комплексного развития будущего курорта рассматриваются все меры поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", разработанные федеральным правительством. После разработки мастер-плана курорта "Белая дюна" в 2024 году будут сформированы лоты для инвесторов.